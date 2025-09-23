堰塞湖溢流成重災區！光復鄉長林清水：慘到不知如何形容

光復鄉市區大淹水，許多房子一樓幾乎淹沒直到屋頂，鄉民下樓移車都來不及，躲在民宅二樓避難。（民眾提供）

2025/09/23 18:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今天2點50分溢流，馬太鞍溪橋在下午3點半左右遭大水沖斷，馬太鞍溪堤防南岸因堤防在砂石場、垃圾場邊有缺口，大水漫過缺口造成光復市區大淹水，包括大平、大馬村、大華、大安等多個村及市區成重災區，光復鄉公所也成受災戶、一樓被大水灌入。光復鄉長林清水說，目前災情已「慘到不知如何形容」，民眾多往2樓避難。

馬太鞍溪南岸堤防在砂石場旁有進出的缺口，加上水位高漲漫過堤防，造成大量泥水灌入市區，許多地方幾乎淹到1樓屋頂，光復鄉全聯商場、統冠超市都被水淹，商品流到馬路上損失慘重，光復鄉中山路、菜市場光復高職傳出學生受困校內，還有民眾為了進入圖書館避難，只好打破圖書館窗戶入內，居民說，許多人都是擔心車泡水，想出門移車就看到大水沖過來，水一上來差點來不及跑，只能從屋外爬進2樓避難。

光復鄉長林清水說，目前鄉公所自己也受災戶，目前全力協助通報搶秀災情中；鳳林警分局表示，目前僅知光復消防隊收到100多件求助案件，受難及受困人數暫時無法統計！

從玉里前往支援的義消說，由於馬太鞍溪橋斷掉，加上193線從花蓮大橋封閉無法進入，救難人員包括瑞穗、玉里的消防、義消從南區北上光復支援，目前光復鄉從馬太鞍溪以南、光復溪以北的區域都泡水，許多房子被淹到屋頂，市區泥巴超過膝蓋，目前支援的消防義消車輛在光復糖廠後方集結，等第二波水確定退去後，才有辦法進入救災，他的四輪傳動吉普車嘗試要進去還一度刁車卡住，差點受困。

在光復鄉的品山水冰店是光復糖廠元老的福利社製冰家族，店主艾先生說，雖然家人都安全，但第一時間看到大水來只能躲到家中2樓，看到大水沖進到房屋內，當下心情有如世界末日，內心只想著「完了完了，這下一切要從零開始」，家中數百萬元製冰機謝通通泡水，慘到不知從哪裡講起。

光復鄉市區大淹水，許多房子一樓幾乎淹沒直到屋頂，車輛泡水。（民眾提供）

光復鄉市區大淹水，許多房子一樓幾乎淹沒直到屋頂。（民眾提供）

光復鄉市區大淹水，許多房子1樓幾乎淹沒直到屋頂，照片看到的水泥平台其實是平房屋頂。（民眾提供）

消防局義消及警消集結在光復糖廠停車場，等水退進入救援。（民眾提供）

箭瑛大橋也在下午封橋。（民眾提供）

