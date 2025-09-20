為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    百隊參戰！ 逾300好手齊聚新北市長盃原民傳統射箭賽

    第5屆「新北市市長盃原住民族傳統射箭邀請賽」，新北市長侯友宜（右）受邀到場開弓。（記者翁聿煌攝）

    第5屆「新北市市長盃原住民族傳統射箭邀請賽」，新北市長侯友宜（右）受邀到場開弓。（記者翁聿煌攝）

    2025/09/20 10:37

    〔記者翁聿煌／新北報導〕第5屆「新北市市長盃原住民族傳統射箭邀請賽」20日在新北市樹林區鹿角溪原住民族傳統射箭場舉行，吸引全國各地100支隊伍、3百多位選手齊聚一堂，角逐冠軍榮耀及總額17萬元獎金，新北市長侯友宜受邀到場開弓，為比賽揭開序幕。

    侯友宜到場為參賽選手加油打氣，並於開弓儀式中射出第一支箭，他表示，原住民族傳統射箭不僅是一項技藝，更是重要的文化記憶，市府持續支持原住民族文化活動，讓更多市民認識，也宣布明年新北市將舉辦一場屬於新北市原住民族人的傳統運動賽事盛會，共同守護珍貴的文化技藝資產。

    原住民行政局表示，這次比賽高手雲集，曾奪得桃園市市長盃男子個人組冠軍的魯凱族射箭高手柯福安，同時擔任醉春風射箭隊長，率領隊員們展現精湛射箭技巧，成為男子組賽場上的焦點；新北市鹿角牛射箭隊的阿美族族人潘惠珍也有參賽，她曾代表新北市出征全原運，獲得年度全國原住民族傳統射箭比賽社會女子組冠軍，這次在市長盃比賽中同樣以冷靜沉著的箭術，成為賽事焦點。

    原民局表示，射箭文化過去是原住民族重要的生活技能，時至今日，就算在都會區仍能看到跨年齡層選手攜帶純手工製作的傳統弓箭上場，展現對技藝的珍視，透過持續舉辦傳統運動競技賽事，讓更多人看見射箭文化，也共同參與傳承。

    第5屆「新北市市長盃原住民族傳統射箭邀請賽」20日在新北市樹林區鹿角溪原住民族傳統射箭場舉行。（記者翁聿煌攝）

    第5屆「新北市市長盃原住民族傳統射箭邀請賽」20日在新北市樹林區鹿角溪原住民族傳統射箭場舉行。（記者翁聿煌攝）

