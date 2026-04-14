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    首頁 > 國際

    遭控性侵、傳裸照 美國眾議員史瓦維爾宣布辭職

    2026/04/14 07:28 即時新聞／綜合報導
    民主黨眾議員史瓦維爾涉入性侵案，日前宣布暫停競選活動，13日宣布辭去眾議員。（路透）

    民主黨眾議員史瓦維爾涉入性侵案，日前宣布暫停競選活動，13日宣布辭去眾議員。（路透）

    美國加州下屆州長熱門候選人、民主黨眾議員史瓦維爾（Eric Swalwell）涉入性侵案，12日宣布暫停競選活動，13日宣布辭去眾議員，史瓦維爾的辭職決定也讓他的7屆議員政治生涯畫下句點。

    綜合外媒報導，史瓦維爾在社群媒體「X」發表聲明指出：「我對於自己過去在判斷上的錯誤，向我的家人、團隊成員以及選民深感抱歉，對於那些針對我的不實指控，我將會進行抗辯。然而，我也必須為自己犯下的錯誤負起責任，並承擔後果。」

    史瓦維爾提到，他注意到有人試圖推動將他逐出國會的投票行動，這在沒有正當程序下是錯誤的，但同樣來說，讓他的選民因為他而受到干擾也是不對的事，因此他決定辭去眾議員一職，不過史瓦維爾並未提供辭職的具體時程。

    史瓦維爾捲入性侵風暴，源自於4名女性出面指控，《CNN》和《舊金山紀事報》本月10日報導指出，一名前員工指控曾2度遭到史瓦維爾性侵，其中一次是在某日晚間兩人飲酒後，史瓦維爾在她無法同意的情況下，強行與其發生性關係。另有三名女性接受《CNN》訪談，指控史瓦維爾有其他性騷擾行為，包括隨意傳送裸照和露骨訊息。

    本月12日晚間，一封由史沃威爾逾50名前員工聯署的公開信呼籲，史瓦威爾應該辭職並退出加州州長競選，稱性侵指控嚴重且具可信度極高。信中內容表示，「在相關指控懸而未決的情況下，讓史瓦威爾繼續擔任這2個職務，是在侮辱所有曾為他工作過的人」。

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