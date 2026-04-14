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    首頁 > 國際

    范斯曝美伊談判「巨大進展」 川普透露「習近平希望結束戰爭」

    2026/04/14 07:08 即時新聞／綜合報導
    美國副總統范斯（右）13日透露，美伊談判取得了巨大進展；美國總統川普（左）同天表示，中國國家主席習近平希望看到戰爭落幕。（美聯社資料照）

    美國副總統范斯（右）13日透露，美伊談判取得了巨大進展；美國總統川普（左）同天表示，中國國家主席習近平希望看到戰爭落幕。（美聯社資料照）

    美國副總統范斯（JD Vance）13日接受福斯新聞（Fox News）主播拜爾（Bret Baier）採訪時透露，美國在與伊朗的談判中取得了「巨大進展」；美國總統川普同天表示，儘管目前尚未跟中國國家主席習近平對話，但習近平希望看到伊朗戰爭結束。

    路透報導，拜爾13日問及美伊是否會再度展開談判時，范斯指出，現在「球在伊朗那邊」。范斯補充，美國希望伊朗開放荷姆茲海峽（Hormuz Strait），他並警告一旦德黑蘭拒絕，談判將會生變。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普13日在白宮表示，美國政府今晨接獲「對方來電」，稱伊朗「非常希望達成協議」，時間距美軍對伊朗港口實施海上封鎖後僅不到3小時。

    川普強調談判癥結在核問題，直言「伊朗不會擁有核武」。「我們同意很多事，但他們沒有同意這一點，我認為他們會同意的。……如果他們不同意，就不會有協議，也永遠不會有協議。」

    川普同時再度向記者指出，「我們（美國）與中國的關係相當好」，習近平期待看到這場戰爭落幕。川普稍早曾在社群媒體發文稱，「昨天共有34艘船通過荷姆茲海峽，自這項愚蠢的封鎖開始以來，這是最高數字。」

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