前民進黨立委陳歐珀涉貪874萬一審判刑16年 妻徐慧諭判4年6月

陳歐珀涉貪一審判刑16年，褫奪公權6年。（資料照）

前民進黨立委陳歐珀涉嫌收受聯興國際物流股份有限公司賄賂後，於立法院推動《商港法》修正案，並涉詐領助理費等，台北地檢署於去年8月28日偵結，依涉犯職務上行為收受賄賂及不正利益罪、利用職務詐取財物罪等起訴陳，並求處24年2月重刑。陳歐珀的妻子徐慧諭則因涉犯公益侵占罪及詐領助理費遭到檢方起訴，並被求刑8年8月。台北地方法院於今（14）日審結本案，陳歐珀應處16年徒刑，褫奪公權6年：陳歐珀妻子徐慧諭處4年6月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。。

起訴指出，陳歐珀於任職立委期間，疑似收受聯興國際物流股份有限公司賄賂，並利用立委職權召開協調會等，推動《商港法》等案，要求台灣港務公司減免聯興公司於基隆碼頭的租金、管理費。聯興時任董事長洪英正於2016年至2020年間，透過陳歐珀的助理兼顧問洪文宗每月5萬元的顧問費，陳歐珀前後共收受413萬5922元。

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另外，租賃車業者於2018年間將50萬元現金裝入公文袋中，前往法立法院研究大樓拜訪陳歐珀，並將賄款交付給洪文宗請求陳歐珀的協助。當時，租賃車產業因為衝擊計程車市場，交通部在2018年、2019年間計畫提出《汽車運輸業管理規則》103條之1的修正案，規定租賃車輛必須以時租、日租方式計費，最低起租時數為1小時且不得以折扣方式迴避等。

租賃業者為阻止修法推動，找上陳歐珀幫忙，陳歐珀收到50萬元賄款後，試圖於立法院交委會上質詢，並提出對於修正案的適切性。

此外，陳歐珀與太太徐慧諭還涉詐領公費助理薪資411萬2170元，且還涉嫌侵占陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」公益款項，由徐慧諭命助理於2018至2019年間，持「台灣勁宜蘭發展協會」的土地銀行帳號，臨櫃提款40萬元、10萬元、40萬元、20萬元，匯入徐慧諭的帳戶，並以此方式侵占協會110萬元。

陳歐珀妻子徐慧諭一審判4年6月徒刑，褫奪公權3年。（資料照）

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