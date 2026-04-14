白沙屯進香首日傳「急診潮」！3旬男染A流 醫師憂人潮成防疫破口

白沙屯媽進香吸引46萬人報名，活動首日就有不少香燈腳體力不支掛急診。（記者張軒哲攝）

白沙屯媽祖進香吸引全台信眾參加，今年報名人數突破46萬人創下新高，也頻傳亂象，昨（13）日活動才剛開始，不少信眾因身體不適就醫，台中大甲李綜合醫院急診室一天至少有12名急診患者是白沙屯媽的香燈腳；醫師提醒，先照顧好自己身體，媽祖才會保佑。

白沙屯媽祖昨日凌晨從苗栗通霄出發往南走，13日中午經過台中大甲市區，不少信眾體力不支送醫；大甲李綜合醫院急診室主任張宏文表示，不少信眾冒著烈日提早就位等候，從媽祖啟程前，便陸續有信眾身體不適送急診，年紀從20多歲到50多歲都有。

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張宏文說，患者大多是平時沒有運動習慣，為了跟隨媽祖遶境硬撐，一位30多歲的男子原本在白沙屯媽祖起駕當天也要跟著隊伍一起南下，因身體無力、發燒頭痛、肌肉痠痛到醫院就診，沒想到，居然檢驗出A型流感，因病狀嚴重安排住院治療，還好沒有跟著進香，否則有可能將病毒傳染給更多人。

張宏文指出，A型流感具有高傳染力，主要透過飛沫傳染，媽祖遶境從中部走到南部，萬一有香燈腳罹患流感卻不在意，也沒有戴口罩，恐怕會引起大流行。

張宏文說，香燈腳為了展現對媽祖的虔誠，堅持跟著遶境隊伍南下，卻忽略自己體力不支，即使身體出現狀況，依舊「硬撐」堅持著徒步行走，在高溫的天氣遶境，不少香燈腳的水分都補充的太少，症狀輕一點引起中暑，嚴重一點就甚至會罹患橫紋肌溶解症，還有可能在水分補充不足的情形下，造成血液變得濃稠而引起心肌梗塞，提醒民眾一定要記得多喝水，遶境累了就要休息，千萬不要勉強自己。

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