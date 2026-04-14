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    首頁 > 國際

    談判前狂轟！以軍打擊150個真主黨目標 圍攻黎巴嫩南部行政中樞

    2026/04/14 07:53 即時新聞／綜合報導
    以色列軍方13日對黎巴嫩南部邊境城鎮賓特吉貝爾展開猛烈攻勢，濃煙迅速升起。（歐新社）

    以色列軍方13日對黎巴嫩南部邊境城鎮賓特吉貝爾展開猛烈攻勢，濃煙迅速升起。（歐新社）

    時值以色列與黎巴嫩官員將在華府展開和談之際，以色列軍方13日表示，過去24小時內已在黎國境內打擊約150個真主黨（Hezbollah）目標，並計畫佔領黎國南部一座重要城鎮。

    法新社報導，以色列軍方表示：「過去24小時，我們於黎巴嫩南部多個地區，打擊約150個真主黨恐怖組織目標。」以色列軍方補充，打擊目標包括「軍事設施、反戰車飛彈據點，以及恐怖份子指揮中心」。

    路透報導，以色列軍方發言人和黎巴嫩軍方消息人士均證實，以色列軍隊已經包圍黎巴嫩南部邊境城鎮賓特吉貝爾（Bint Jbeil），並開始對該鎮發起地面攻擊。

    黎方消息人士稱，躲藏在賓特吉貝爾的真主黨人員已做好犧牲準備，並指出賓特吉貝爾具有重要戰略和象徵意義，不僅是真主黨的據點、行政中樞，也是通往鄰近村莊的門戶。

    1名以色列軍方官員表示，預計數天之內就能完全控制賓特吉貝爾，該地區只有少量武裝分子殘存；1名駐黎巴嫩外國安全官員直言，佔領賓特吉貝爾將促使以色列進一步控制黎國東南部整個邊境地帶。

    受到伊朗支持的真主黨長期盤踞黎巴嫩南部地區，並自3月2日起與以色列交戰。真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）13日公開呼籲，黎巴嫩應取消14日在華府與以色列舉行的會議，重申真主黨反對與以方直接談判。

    黎巴嫩與以色列駐美大使預計14日在華府會面，討論兩國舉行直接談判的可能性。

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