橋檢偵結共諜案起訴10人 涵蓋三軍和海巡收賄共506萬元

橋檢偵辦現、退役軍人涉嫌共諜案，依違反國安法等罪，起訴林姓少校等人。（記者鮑建信攝）

橋頭地檢署偵辦共諜疑案，今天一口氣依涉嫌違反國安法等罪，起訴林姓少校等10人，其中有9人為現、退役軍人，涵蓋陸、海、空、海巡等單位，最高階級為少校，收取報酬總共506萬元。

值得一提，此案將成為國內首宗符合國民法官庭審理的共諜案，承辦檢察官周韋志並建議法院從重量刑。

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橋檢指出，2024年9月間，被告陳姓男子經由網路，結識境外敵對勢力集團成員，接受免費招待前往澳門、珠海旅遊後，涉嫌提供其金融帳戶網路銀行密碼以收取報酬外，對方並用來行賄洩漏軍機或自拍投共影片的現、退役軍人。

去年間，檢方指揮高雄市調處等單位，展開搜索收網行動，並在今天偵查終結，依涉嫌違反國家安全法、貪污治罪條例、刑法洩密等罪，起訴陳志成、陸軍黃姓中士、林姓少校、海軍楊姓下士、空軍郭姓士官長、海軍陳姓中士、陸軍曾姓士兵、張姓中尉、海巡署鄧姓少尉和空軍王姓士兵共10人。

辦案人員指出，林姓少校等9人在職期間，涉嫌將部隊運作、裝備資料，及相關公務應秘密文書和電磁紀錄用手機拍攝後，傳送給對方，收取報酬有現金、泰達幣、遊戲點數等，換算金額自7萬至174萬元不等共506萬，其中林姓少校和黃姓中士分別收賄174萬元和144萬元，目前已有人退役。

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