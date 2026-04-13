館長扯「移工公司都綠營的」 他曝藍委辦公室執行長才是真老闆！

館長陳之漢。（資料照）

首批印度移工最快今年可能引進，引發民眾反彈，藍白見風向不對，跳出來喊反對，把鍋全甩給民進黨，卻被抓包當初有多名藍委提案支持；網紅「館長」陳之漢也開始在直播鬼扯陰謀論，聲稱「移工公司全部都是民進黨開的」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌點名，藍委鄭正鈐辦公室的執行長才是真正開移工仲介公司的人！

張育萌今晚在臉書發文，「館長開始陰謀論鬼扯『移工公司全部都是民進黨開的』——那我直接點名。真正開移工仲介公司的，就是鄭正鈐辦公室執行長啊！」我誠心建議民進黨，把館長告到脫褲。我來告訴館長，真正開移工公司的人長什麼樣子。國民黨立委鄭正鈐，國會辦公室執行長叫陳昭彰。這位老兄是個狠角色，在國會工作不夠忙，還要同時當個董事長，公司叫做『台力人力國際有限公司』（從台灣公司網查，陳昭彰是經理人）。」

請繼續往下閱讀...

「去年國民黨在凱道的反罷免活動，就超多越南移工戴鄭正鈐的帽子參加。鄭正鈐事後鬼扯說他們是『外籍配偶及第二代』，真的是說謊不打草稿。鄭正鈐是民進黨嗎？還是鄭正鈐辦公室主任是青鳥？」

張育萌接著說：「拜託，整天洗『失聯移工10萬大軍不先抓』的藍白小草，理性科學看一下數字——2022年：移工失聯率是5.96%。2023年：4.2%。2024年：3.6%。直到去年降到3%。我沒有要背書『印度移工』政策，但看王鴻薇和網軍整天偷換概念，真的越看越不爽。先釐清事實，從來沒有『10萬印度移工大軍』要來。現在就是『1000人』試辦。」

「邱鎮軍自己選區苗栗山線，公館銅鑼一堆加工區，更不用說頭份都在做封測和電子零組件。缺工壓力很大，所以邱鎮軍自己在立法院定調『2026年印度移工元年』。這一波會燒起來，就是因為上週四，洪申翰說，印度移工目前還沒進入引進程序，邱鎮軍反問『為什麼那麼慢？』兩年前，涂權吉剛上任不到半年，當時勞動部長還叫何佩珊。涂權吉建議『國與國直聘』的印度移工，最後要一萬人以上。

「同時，陳昭姿要勞動部，家庭看護『優先開放印度移工』。王鴻薇要罵政府『開放印度移工』之前，要不要先跟邱鎮軍打一架？我是真的滿想看的，誰輸誰贏還不一定。」

最後張育萌表示，「要把故事講清楚，就要回答邱鎮軍問的『怎麼那麼慢？』會這麼慢的原因是，工商界大佬壓著一堆藍白立委，要開放印度移工。立法院一直催，勞動部就派次長陳明仁，親自飛去印度討論法規和聘雇流程。勞動部去年11月用視訊跟印度方開會，陳明仁今年1月才飛印度，就算試辦1000人，還是要把細節確認清楚。這會議記錄清清楚楚，騙不了人的。藍白不要騙人，你們要擋引進移工，有種就跟金主說實話呀！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法