李貞秀被開除 張育萌爆中央委員施壓中評委：民眾黨真的內鬥內行

李貞秀現身出席中評會。（記者廖振輝攝）

民眾黨不分區立委李貞秀因黨紀問題今天遭開除黨籍，她晚間與民眾黨「開撕」，稱自己被黃國昌和陳智菡集體逼宮。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌爆料，民眾黨中央委員昨天號召，今天中評會只要又延期，就要一個一個打電話給中評委施壓。讓他大酸「只要黃國昌在的黨，就永遠內鬥內行」。

張育萌在臉書發文表示，李貞秀被開除後，立刻有民眾黨人士向媒體爆料，直接講出李貞秀開口討的金額是420萬。「民眾黨要角」的說法，是李貞秀叫黨補滿她辭立委後，剩下任期的薪水。立委一個月大概20萬，剩下21個月，大概就要補420萬，根本是獅子大開口。他嘲諷地說，「哇，有黃國昌的地方，就有放話和內鬥」。

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張育萌指出，上週中評會延期，爆出原因是中評委出國，超多小草就氣炸了，民眾黨收到超過百位黨員具名檢舉。民眾黨還有中央委員抱怨，「中評會又不用全員到齊才能評議」，這週末還號召如果今天又延期，就要一個一個打電話給中評委。

張育萌續指，其實，李貞秀昨天直播就已經暗示得很明顯了，她說這是場「荒誕可恥的大型霸凌實境秀」。他說，他並非同情李貞秀。她違法登記不分區是事實，但可笑的是民眾黨從頭到尾都不提這些。

上週二，李貞秀第一次總質詢之前，不到一個小時就要上台了。黃國昌、周榆修和陳智菡一起「逼宮」李貞秀，再拉民眾黨團總召陳清龍一起，逼她總質詢後就要辭去不分區。張育萌稱，「有沒有覺得這個劇本很熟悉？沒錯，一年前，吳春城的『壯世代圖利爭議』讓黨內逼他壯士斷腕，也是在總質詢直接宣布辭職。黃國昌當上主席之後，民眾黨的逼宮劇本都是複製貼上，每個黨員都是消耗品」。

張育萌提及，其實上週四李貞秀就傳訊息寫「我不會拿台灣民眾黨一分錢，更不會拿柯的錢」，結果這些話今天中評會開完之後，沒半個中評委提起。李貞秀上禮拜就像是對空氣講話。他批評，「有夠諷刺，平常李貞秀在立法院對空氣質詢，不就是陳智菡和陳清龍護航嗎？結果現在，也是這些人害她在黨內六親不認」。

他說，「難怪李貞秀傍晚氣到叫民眾黨公布所有錄音檔」。李貞秀在電訪中沒在客氣，直接說黃國昌已經下指導棋，先透過媒體放話、再栽贓，「就先被扣帽子了，還能講什麼？」李貞秀說她本來就想請辭，還跟黨內討論要怎麼做最好，要不要黨中央擬聲明稿，結果什麼都沒有。張育萌認為，其實李貞秀就是終極柯粉，所以會傷到柯文哲的事，她鐵定不會做。

張育萌還表示，最讓人期待的就是，現在黨主席不是柯文哲，而是會一直說要保護吹哨者，結果在中評會開會的當天早上，會放話說「李貞秀沒達到立委標準」的國昌老師。他直呼，「難怪李貞秀剛剛哽咽說『我百口莫辯，今天誰來幫我作證？』」、「這個黨有夠可怕，只要黃國昌在的黨，就永遠內鬥內行」。

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