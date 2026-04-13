李貞秀被開除黨籍能提告？ 他分享王金平經驗笑喊：快找律師！

李貞秀遭民眾黨開除黨籍。（記者廖振輝攝）

民眾黨中評會今日（13）對今年2月上任不分區立委的中配李貞秀違紀案做出裁處，正式宣布開除其黨籍，引發輿論熱議。對此，作家蕭瑩燈隔空向李貞秀分享過去在國民黨發生的「勵志」案例，「鼓勵」李貞秀快去找律師提告，笑翻不少網友。

民眾黨今依黨內《紀律評議裁決準則》第三十二條「違反黨團議事運作」、第三十六條「其他違紀特別決議」，對李貞秀祭出開除黨籍處分，即日起生效。對此，蕭瑩燈在臉書發文，笑稱民眾黨開除李貞秀其實是非法的，他拿王金平當例子，2013年9月爆發「馬王政爭」，馬英九宣布開除王金平黨籍，讓喪失黨籍的王金平，也喪失立委資格和立法院長寶座。但王金平立刻到台北地院提出假處分暫緩黨籍喪失，沒幾天北院就裁准，王金平的黨籍、立委、院長暫時保住。

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2014年3月，北院判王金平勝訴，成功保有黨籍，且當時法官還直言政黨不能毫無界限地認為可以自外於國家法律規定，而僅依循內部黨章、章程來運作，政黨要開除社員，必須符合人團法與民法規定的民主原則，但國民黨考紀會的組成未符合民主原則，代表性與位階都不足，因此認定處分無效。後續國民黨不服提出上訴，同年國民黨選舉大敗，一直到2025年藍營換朱立倫當主席，宣布放棄上訴，「（李貞秀）看到沒，快點去找律師！」

律師黃帝穎也表示，「民眾黨依據《紀律評議裁決準則》第32條及第36條對李貞秀予除名處分，用二條文開除已經揚言提告的李貞秀，是民眾黨在黨紀處分上買雙保險。李貞秀哪裡『違反黨團議事運作』？李貞秀如依揚言向法院提告及聲請假處分暫保黨籍立委，則李貞秀違反什麼黨團議事運作，民眾黨黨紀理由將受到檢驗。」不過李貞秀今晚在臉書宣稱，她可以接受處分，不會提訴訟。

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