    首頁　>　生活

    不動產防詐 台南「地籍異動即時通」申辦飆破2.4萬件

    台南市率先成立「不動產防詐聯繫平台」，鼓勵民眾使用「地籍異動即時通」，以保障權益。（南市地政局提供）

    台南市率先成立「不動產防詐聯繫平台」，鼓勵民眾使用「地籍異動即時通」，以保障權益。（南市地政局提供）

    2025/09/16 21:48

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年2月率全國之先成立「不動產防詐聯繫平台」，截至8月31日已累計通報62件、成功阻詐8件，避免財損7230萬元，展現實效。同時，「地籍異動即時通」申辦數量亦快速成長，今年截至8月底已達2萬4227件。

    台南市長黃偉哲強調，詐騙手法不斷翻新，第一線人員若能留意異常徵兆，及時關懷通報，就能有效降低受害風險。他要求各局處總動員，深化與金融機構合作，並持續加強基層訓練，對成功攔阻的有功人員給予獎勵。

    黃偉哲並呼籲市民踴躍使用「地籍異動即時通」，不動產買賣或抵押變更時，所有權人與指定家屬將同步收到簡訊或電郵提醒，若非本人辦理即可即時提出異議，防堵詐騙。他同時指示財稅局推廣「稅籍異動即時通」，於報稅階段先行提醒，形成雙重保障。

    南市地政局表示，台南市11個地政事務所與警察局、地檢署組成「防詐鐵三角」，對疑似詐騙案件，可由警察層報地檢署並囑託禁止處分登記，及時阻斷不法。同時，針對非金融機構設定案件，辦理時限已由2日延長至3日，讓所有權人有更多思考時間。

    此外，地政局積極推廣「地政三寶」，截至8月底，「住址隱匿」受理7457件、「指定送達處所」951件，「地籍異動即時通」更高達2萬4227件。

    地政局指出「地籍異動即時通」去（2024）年共辦理1萬4935件，較2023年成長3.3倍；自2016年10月開辦以來，截至今年8月底則累計已達5萬4293件，顯示民眾使用率逐年提升。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

