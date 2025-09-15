「彰化GO購」去年狂吸26億 詐騙集團今年也來蹭 縣府示警

「彰化GO購」去年創造消費總金額達26億元，活動今年被詐騙集團盯上，在臉書刊登不實一頁式廣告，縣府已報案，並提醒民眾如發現可疑廣告或帳號，請截圖通報。（彰化縣府提供）

2025/09/15 16:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕去年「彰化GO購」活動為期6個月，創造消費總金額達26億元，今年活動從9月1日起登場，馬上就被詐騙集團相中，以此名義來在臉書刊登一頁式廣告。縣府表示，從未創設「彰化GO購」臉書帳號，已向警方報案。

有民眾發現，最近刷臉書竟然發現有「彰化GO購」、「彰化百大商品展」、「埤頭鄉農會」等社團，當下還覺得奇怪，因為「彰化GO購」也就是在彰化縣消費滿額500元就可以登錄抽獎，已經在彰化辦了好幾年，以前只有網站，從來都沒有聽說過有臉書。

縣府經濟暨綠能發展處指出，因為中秋節即將到來，有不肖業者利用彰化官方所辦理相關活動，製作不實的一頁式廣告，請民眾不要購買來路不明的商品，或是點擊假連結進行不明交易。目前已經報案，也向臉書提出檢舉廣告詐欺，提醒民眾如有發現可疑廣告或是帳號，請截圖通報。

不過，也有民眾認為，詐騙集團都會配合時事來開發新梗，讓民眾真假難辨，官方活動被詐騙集團相中，也代表活動紅了，連詐騙都來蹭活動了。

