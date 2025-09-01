為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南花卉創新園區研發中心掛牌 農業部長：已爭取70億開發二期園區

    農業部長陳駿季（右）、花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩（左）主持「花創中心」揭牌儀式。（記者楊金城攝）

    農業部長陳駿季（右）、花卉創新園區研究發展中心主任戴廷恩（左）主持「花創中心」揭牌儀式。（記者楊金城攝）

    2025/09/01 18:48

    〔記者楊金城／台南報導〕台南後壁台灣蘭花生技園區由農業部接管3年後，升格成立花卉創新園區研究發展中心，今天（1日）揭牌，農業部長陳駿季表示，花創中心將提供服務、創新、空間3大升級，未來二期園區將擴充120公頃，已爭取70億元，希望在2031年前完成開發。

    陳駿季曾擔任農業部農業試驗所所長，與花卉研究、產業界有革命感情。他說，農業部從今年初研議到今天成立農業部直屬四級機關「花創中心」，只花7個月成立台灣第1個行政機關加研究機構的花創中心，不僅是對花卉產業的承諾，也是台灣花卉產業發展的新里程碑，期望未來讓世界看見台灣花卉之美，連帶看見台灣之美。

    包括台南市副市長葉澤山、立委賴惠員、陳亭妃、蘭花園區進駐業者協會理事長戴成文、農業部農業科技園區管理中心主任謝勝信、農試所所長王仕賢等人，都為催生花創中心開出成果感到高興。陳亭妃並建議說，為降低美國對等關稅對台灣蘭花產業的衝擊，農業部應到美國籌設蘭花生產基地。

    花創中心首任主任由戴廷恩出任，除了後壁園區，雲林古坑的花卉試驗分所也移轉由花創中心轄管。戴廷恩指出，25年前台灣花卉產值約100億元，外銷只有6000萬美金，政府和產業合作發展，目前花卉產值約198億元、外銷破2億美金（約64億元），產值很快就會破200億元，未來面對如美國對等關稅、氣候變遷、國際競爭對手、風災等挑戰，農業部成立花創中心，期望帶領台灣花卉產業再創高峰。

    陳駿季也承諾農業部將做為花創中心的後盾，他說，花創中心將提供服務升級，未來提供一站式服務，研議納進檢疫單位，從花卉生產、檢疫後直接到機場，服務全台業者，另提供創新升級，整合種苗場、農試所和7個農改場花卉研究成果技轉對接產業，並客製化解決產業問題，空間升級是開發花創第二期園區，其中約60公頃溫室採先建後租，也將發展循環再利用的花卉設施。花創中心第一期園區（原蘭花園區）175公頃，為全世界最大蝴蝶蘭產業聚落，現有80多家蘭花業者。

    台南後壁蘭花園區升格成立「花卉新創園區研究發展中心」。（記者楊金城攝）

    台南後壁蘭花園區升格成立「花卉新創園區研究發展中心」。（記者楊金城攝）

