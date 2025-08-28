為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    協和電廠土壤污染控制場址 基隆市環保局今日公告

    針對協和電廠內土壤嚴重污染事件，守護外木山行動小組28日上午在基隆市政府門口前召開記者會；基隆市環保局則在中午發出聲明。（記者俞肇福攝）

    針對協和電廠內土壤嚴重污染事件，守護外木山行動小組28日上午在基隆市政府門口前召開記者會；基隆市環保局則在中午發出聲明。（記者俞肇福攝）

    2025/08/28 12:43

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市環保局長馬仲豪今天（28日）中午表示，針對協和發電廠土壤污染，環保局已依法公告為土壤污染控制場址，今日依土壤及地下水污染整治法規定，公告協和發電廠區的廢水處理廠區、油槽區、發電機組區、開關廠區、灰倉區及鄰近用地與大門區等，合計面積458670.09平方公尺，為土壤污染管控制場址。至於相關資訊，後續將會公布於環境部環境管理署土壤及地下水污染整治網。

    針對協和電廠內土壤嚴重污染事件，基隆市政府的調查結果明確顯示土壤污染超標，恐嚴重影響基隆市環境與市民健康。守護外木山行動小組28日上午在基隆市政府門口前召開記者會，基隆市政府應完整公告土污場址、設置協和土壤污染資訊平台與專家委員會，由基隆市產業發展處長蔡馥嚀接下「成立協和四接專案小組嚴謹把關」承諾書。

    守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電協和四接開發案爭議重重，土壤污染嚴重超標問題宛如「房間裡的大象」，環境部與環評會不但視而不見，在2025年2月26日的大會當天，仍以17：0粗暴通過本案；而今基隆市政府6月12日進場採樣土壤與地下水污染9個點位的結果已於7月中旬出爐，問題顯然「從大象變成了恐龍」。

    馬仲豪補充說明，基隆市政府後續將依法命令協和發電廠提污染改善計畫，並提送到基隆市土壤及地下水污染場址改善推動小組的專家、學者進行審查與把關，基隆市政府也會依土污法相關規定召開相關會議，持續督導改善作業，守護市民健康與環境品質。

