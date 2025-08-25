08/25 各報重點新聞一覽

財劃法倉促修法，可能導致統籌稅款首度出現「分不完」怪象，財政部正研議適法性問題。（資料照）

2025/08/25 06:50

自由時報

新版財劃法 分配3難題 統籌稅款 明年恐首見「分不完」怪象

新版「財劃法」上路，明年度中央統籌分配稅款將暴增四一六五億元，財政部近日將通知地方分配金額。不過，財劃法倉促修法，部分內容矛盾或欠明確，因而出現三大分配問題，包括離島權數計算、財產稅收增幅序位分數及鄉鎮市分配公式，可能導致統籌稅款首度出現「分不完」怪象。財政部正研議適法性問題，可能將分不完金額先放在帳上，不會挪作他用，待修法後再處理。

請繼續往下閱讀...

詳見新版財劃法 分配3難題 統籌稅款 明年恐首見「分不完」怪象。

公務員月退均領逾6萬 國民黨還要「停砍年金」

立法院國民黨團及立委將推反年改修法，已提出多項「停砍年金」修正草案。根據銓敘部報告分析，二○二四年全國官職等人員月俸給平均六．五萬元，退休者實支月所得約略有八成之高。預計到調降期程停止的二○二九年，各俸點新退休者平均實支月退休所得將繼續增高，預估超過六萬元。

詳見公務員月退均領逾6萬 國民黨還要「停砍年金」。

點培根焗烤飯但不要培根 藉端滋擾公司行號 奧客判罰5千

新竹市張姓男子在某早餐店「亂」點餐！不是點「廿份生薯條不要炸」，就是嫌包裝袋外沾有頭髮很髒，業者請他「麥擱來」，張男反嗆業者「我就是奧客」兩天後又來點培根白醬焗烤飯，但「不要培根、花椰菜多、不要杏鮑菇、洋蔥多、加飯、加三種起司」，氣得業者報警，新竹地院認為他藉端滋擾公司行號，依社維法罰他五千元。

詳見點培根焗烤飯但不要培根 藉端滋擾公司行號 奧客判罰5千。

聯合報

盧秀燕不參選黨主席 「最困難的時候 媽媽會留在家裡」

國民黨主席朱立倫宣布「交棒」，點名希望台中市長盧秀燕接任黨主席，盧昨表示，台美關稅重創中部產業，她須堅守崗位，陪伴產業、台中市民度過難關，「最困難時刻，媽媽會留在家裡，這是我的承諾，我會說到做到」，無法參選國民黨黨主席。

詳見盧秀燕不參選黨主席 「最困難的時候 媽媽會留在家裡」。

蔡賴合體喊團結 外界嗅出蔡英文「救駕」味道

歷經七二六、八二三大罷免挫敗，衝擊賴清德總統執政。就在各界要求檢討聲音不斷，綠營啟動黨務與內閣人事調整之際，賴清德總統昨與前總統蔡英文在官邸會面，蔡喊團結，賴籲合作，被解讀為鞏固黨內團結，重整執政步伐。

詳見蔡賴合體喊團結 外界嗅出蔡英文「救駕」味道。

中國時報

盧秀燕：媽媽留在家 不選黨主席

823大罷免落幕，國民黨主席在10月18日即將改選，被黨主席朱立倫23日晚間公開點名接棒的台中市長盧秀燕，24日宣布不參選黨主席。她表示，將與台中市民和產業一起面對美國關稅危機，盧秀燕二度強調，「最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到。」但是黨主席職位，她認為不宜指定參選，應由有意願者公平競爭。

詳見盧秀燕：媽媽留在家 不選黨主席。

東園少棒 橫掃威廉波特

代表亞太區出賽的台北市東園國小少棒隊，24日在威廉波特世界少棒大賽國際組冠軍賽，以1比0險勝代表加勒比海區出賽的荷屬阿魯巴，東園國小25日凌晨3點力戰美國組冠軍山脈區代表內華達州隊，爭奪台灣暌違29年的威廉波特世界少棒大賽總冠軍。

詳見東園少棒 橫掃威廉波特。

立法院國民黨團及立委將推反年改修法，已提出多項「停砍年金」修正草案。（資料照）

新竹市張姓男子在某早餐店「亂」點餐！新竹地院認為他藉端滋擾公司行號，依社維法罰他五千元。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法