    首頁　>　政治

    自由日日Shoot》公務員月退均領逾6萬 國民黨還要「停砍年金」

    立法院國民黨團及立委將推反年改修法，已提出多項「停砍年金」修正草案。 （資料照）

    2025/08/25 05:30

    推動反年改 已提出多項修法

    〔記者陳鈺馥、李靚慧／台北報導〕立法院國民黨團及立委將推反年改修法，已提出多項「停砍年金」修正草案。根據銓敘部報告分析，二○二四年全國官職等人員月俸給平均六．五萬元，退休者實支月所得約略有八成之高。預計到調降期程停止的二○二九年，各俸點新退休者平均實支月退休所得將繼續增高，預估超過六萬元。

    對比勞保年金加上勞退 逾百萬勞工月領僅兩萬五

    相較之下，去年底的勞保老年年金給付統計，「平均月領」一萬九三四四元，近五十四％、超過百萬勞工每月領不到二萬元；勞退新制帳戶以最新至二○二五年一月底的數據來看，平均每月約可領六四○○元。兩項加總，每月合計約領二萬五○○○元，與公教平均月退相比，有極大落差。

    銓敘部之前送交立院報告顯示，二○二四年七成已退者平均實支月退休所得均超過五萬元，高俸點退休者的實支月退休所得達六至八萬元，高於民間平均經常性月薪資，也約為現職公務人員平均月薪的八成。

    值得注意的是，年改前，二○一七年退休者之月退休所得平均為五．一九萬元；年改後，各年度新退休者的實支月退金額反而持續增加，二○二三年退休者平均有五．八五萬元。

    報告強調，二○二三年退休職等為第九職等者，其退休所得達六．八一萬元；預計到調降期程停止的二○二九年，本俸尚可能繼續調高，各俸點新退休者平均實支月退休所得將繼續增高，預估超過六萬元。

    目前已退休者平均實支月退休金額，高於民間平均經常性月薪，約是現職工作者月俸給的八成，停止繼續調降措施，退休所得金額會更高。

