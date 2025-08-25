點培根焗烤飯但不要培根 藉端滋擾公司行號 奧客判罰5千

新竹市張姓男子在某早餐店「亂」點餐！新竹地院認為他藉端滋擾公司行號，依社維法罰他五千元。（資料照）

2025/08/25 05:30

早餐店「亂」點餐 業者請他麥擱來

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市張姓男子在某早餐店「亂」點餐！不是點「廿份生薯條不要炸」，就是嫌包裝袋外沾有頭髮很髒，業者請他「麥擱來」，張男反嗆業者「我就是奧客」兩天後又來點培根白醬焗烤飯，但「不要培根、花椰菜多、不要杏鮑菇、洋蔥多、加飯、加三種起司」，氣得業者報警，新竹地院認為他藉端滋擾公司行號，依社維法罰他五千元。

嗆「我就是奧客」 店家受不了報警

法院指出，去年十二月間，張男跟張姓店長說要買生薯條，因為該店沒賣，他就點廿份薯條不要炸。張男把廿袋全部倒出再裝入店長給的廿個購物袋內，付款時還多轉帳十五元。店家請他以後「麥擱來」，張男回嗆：你越講我就是越故意，自爆是奧客，「奧客就會多付小費」，直到店家受不了報警。

兩天後張男又點培根白醬焗烤飯，但「不要培根、花椰菜多、不要杏鮑菇、洋蔥多、加飯、還要加三種起司」等，店家無奈再度報警。

社會秩序維護法第六十八條規定，藉端滋擾公司行號者，處三日以下拘留或一萬二千元以下罰鍰。

法官認為，張男言語及舉止，顯然皆已踰越社會大眾所容許範圍，且均已擾及店家現場生意及安寧秩序，確已達到滋擾公司行號程度。

法院表示，社維法的「藉端滋擾」，是指行為人有意滋擾，用言語、行動等藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾所容許的合理範圍，擾及場所安寧秩序致難以維持或回復。而張男的行徑就完全吻合。

