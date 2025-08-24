哆啦A夢熱氣球告別 新值日生黃喉貂出現鹿野高台

黃喉貂大搖大擺走進，翻找後，還在民眾面前對視一陣。（溫慶星提供）

2025/08/24 17:24

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東熱氣球嘉年華才剛結束，這次主題「哆啦A夢」也在鹿野高台向觀眾告別，但高台最近1星期內卻常出現保育類黃喉貂，還入侵店家倉庫，跑上前與人大眼瞪小眼，由於是真實動物且模樣十分可愛，也被網友笑稱是「人造機械貓換黃喉貂」，根本是來「輪值」。

一隻黃喉貂溜進倉庫中到處翻找、東看西看，民眾卻是一動也不敢動，就算覺得牠模樣可愛，也擔心牠暴起，只是靜靜的拍下牠的模樣，想不到黃喉貂卻爬到目擊者面前約50公尺，端祥了眼前的人類幾眼後離去。民眾表示，近來1星期已見牠出沒在廁所一帶到處翻垃圾桶，自己只能幫忙收拾善後，想不到這次卻摸進倉庫內還向自己走近。

網友細心提醒民眾，要把食物和寵物食物都收好、保持距離。但目擊者卻回應，「問題是牠都不怕人」。雖一票網友也留言「好可愛」，也有人認為「根本是走了一個人造機械貓（哆啦A夢）來了一隻黃喉貂，更可愛」、「所以牠是來看熱氣球還是輪牠當值日生？」。其實台東民眾對黃喉貂多有聽聞，直接點名「羌仔虎」，知道牠雖可愛，但獵殺山羌卻十分狠辣，一般都是圍獵山羌，但也有不少是單隻獨殺體型數倍於自己的獵物。

林保署台東分署表示，據文獻記錄，其分佈於中高海拔間，至少是海拔300公尺可見，但如今其獵物山羌也多往平地出現，加上人類垃圾更易找到食物，如今就連海拔100公尺也能見到其蹤影，也愈來愈不怕人，如知本國家森林公園亦可常見其出沒，雖其仍為三級保育動物，但牠出沒地點與頻率愈來愈貼近人類，見到牠除要保持距離，也不可餵食，廚餘及食物也需妥善處理不被翻食。

