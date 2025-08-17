今各地天氣悶熱 桃園以北及中南部山區上看36度

今日各地高溫約31至35度，桃園以北地區及中南部近山區有局部地區會出現36度以上高溫，天氣悶熱。（資料照）

2025/08/17 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（17日）南方雲系北移，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及東部山區有局部短暫雷陣雨，中部山區有局部大雨，南部地區有局部短延時豪雨發生。

氣溫方面，各地高溫約31至35度，桃園以北地區及中南部近山區有局部地區會出現36度以上高溫，天氣悶熱，中午前後紫外線偏強，民眾外出請注意防曬並多補充水分。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週一（18日）至週二（19日）南方雲系北移，水氣增多，環境較不穩定，台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢亦較明顯，其中在西半部地區及其他山區有局部大雨，南部地區有局部短延時豪雨。氣溫方面，北部26至34度，中南部25至33度，東半部25至31度。

週三（20日）至週五（22日）水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北部26至34度，中南部25至33度，東半部25至32度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 35 27 ~ 32 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

