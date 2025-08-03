08/03各報重點新聞一覽

據悉，行政院七日舉行的院會將通過五四五○億元的特別預算，送請立法院審議。除九三○億元的產業支持預算外，還包括二三五○億元的普發現金。（資料照，行政院提供）

2025/08/03 07:13

自由時報

政院擬提含普發現金特別預算 另將修法納入「排富條款」

因應美國對等關稅談判，賴清德總統前天在記者會要求行政院儘速提出特別預算，據悉，行政院七日舉行的院會將通過五四五○億元的特別預算，送請立法院審議。除九三○億元的產業支持預算外，還包括二三五○億元的普發現金，不過，在關稅稅率最終數據出爐後，政院另將提出特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。

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西南氣流增強 中南部嚴防致災豪雨

這波強烈西南氣流還沒結束！中央氣象署指出，今白天起中南部降雨又會增強，台中以南注意強降雨，且持續到週一。氣象專家指出，這波西南氣流極為怪異，時間拉得非常久，應已打破歷史紀錄。

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俄嗆保有蘇聯時代核打擊能力 川普部署核潛艦 槓上俄前總統

美國總統川普一日表示，已下令兩艘核潛艦部署至「更靠近俄羅斯」的區域，回應俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫日前發表的具挑釁性言論。川普強調，此舉是為防範俄方「愚蠢且煽動性的言詞」引發實質行動，並警告「言語常導致意想不到的後果」。

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聯合報

關稅談判 美：能達成協議剩少數

美國最新關稅稅率預定七日生效，各國仍在繼續爭取與美方達成協議的機會，美國總統川普一日受訪時表示，美方在七日前不會修改對很多國家的稅率，除非這些國家能說服美國。美國貿易代表葛里爾也說，關稅已在一日全部就緒，預計到年底前達成協議，可能只剩少數幾個。

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不滿俄前總統出言挑釁 川普部署2艘核潛艦

美國總統川普一日說，鑒於俄羅斯前總統麥維德夫七月底發表挑釁言論，他已下令在合適地區部署兩艘核潛艦。英國金融時報一日報導，這是川普一月回任以來對莫斯科的最重大行動。華爾街日報一日社論說，美國潛艦部隊任務是隱密的潛伏世界各地，川普這次調派核潛艦值得注意，這是一個嚇阻信號。

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中國時報

就業數據差 川普開除勞工統計局長

美國總統川普的關稅大限於8月1日到期，白宮公布新調整的對等關稅清單，加上美國最新非農就業數據意外疲軟，導致美股主要指數1日全面下挫。川普隨後以「操弄就業數據」為由，下令開除勞工統計局局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer），此舉引發對美國經濟數據可靠性的擔憂。

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大雨炸不停 近半台南泡水中

大雷雨2日狂炸台南，半座城市幾乎泡在水中，不僅市區多處地下道、地下室淹水，南化區民宅還出現土石流，安定區洗腎民眾被迫搭船艇就醫。中央氣象署預報員趙竑表示，3日上午起台中以南再現明顯強降雨，台中以南是有大雨或局部豪雨等級降雨，高屏山區有局部豪雨等級以上降雨機會，4日起隨著西南風漸弱，苗栗以南留意豪雨等級雨勢。

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中央氣象署指出，今白天起中南部降雨又會增強，台中以南注意強降雨，且持續到週一。（記者吳俊鋒攝）

美國總統川普一日表示，已下令兩艘核潛艦部署至「更靠近俄羅斯」的區域；圖為美國海軍弗吉尼亞級快速攻擊潛艇明尼蘇達號。（法新社）

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