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    政院擬提含普發現金特別預算 另將修法納入「排富條款」

    據悉，行政院七日舉行的院會將通過五四五○億元的特別預算，送請立法院審議。除九三○億元的產業支持預算外，還包括二三五○億元的普發現金。（資料照，行政院提供）

    據悉，行政院七日舉行的院會將通過五四五○億元的特別預算，送請立法院審議。除九三○億元的產業支持預算外，還包括二三五○億元的普發現金。（資料照，行政院提供）

    2025/08/03 05:30

    依立院三讀版本 以五四五〇億元編列

    〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國對等關稅談判，賴清德總統前天在記者會要求行政院儘速提出特別預算，據悉，行政院七日舉行的院會將通過五四五○億元的特別預算，送請立法院審議。除九三○億元的產業支持預算外，還包括二三五○億元的普發現金，不過，在關稅稅率最終數據出爐後，政院另將提出特別條例修正案，將普發現金納入「排富條款」。

    立法院七月十一日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列二三五○億元，要求今年十月底前普發現金一萬元。而普發現金議題，被民進黨內檢討是七二六罷免慘敗因素之一，行政院長卓榮泰已於七月卅一日決定不覆議，賴總統並於八月一日正式公告特別條例。

    預計週四行政院會通過後 送立院審議

    由於美國公布對台「暫時性關稅」廿％，為因應對產業衝擊，卓揆前天召集相關部會開會，預計週四的行政院院會通過特別預算，送立法院審議。

    據指出，為讓特別預算能順利在立法院三讀，讓產業儘速獲得支持，同時考量未來行政院提修正草案時，與在野黨立委有溝通空間，行政院決照立院三讀版本，以五四五○億元編列特別預算。

    至於未來是否提釋憲？黨政人士坦言，「這很兩難」，立法院大幅增加政府歲出，不跟行政院討論涉違憲，如立法院與行政院討論、行政院同意，「其實不是不可以，也具有正當性」。而行政院提出修正草案將納入排富條款，「未來可以根據行政院版普發現金，這就是合法的」。

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