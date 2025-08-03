為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄嗆保有蘇聯時代核打擊能力 川普部署核潛艦 槓上俄前總統

    美國總統川普一日表示，已下令兩艘核潛艦部署至「更靠近俄羅斯」的區域；圖為美國海軍弗吉尼亞級快速攻擊潛艇明尼蘇達號。（法新社）

    美國總統川普一日表示，已下令兩艘核潛艦部署至「更靠近俄羅斯」的區域；圖為美國海軍弗吉尼亞級快速攻擊潛艇明尼蘇達號。（法新社）

    2025/08/03 05:30

    不滿梅德維傑夫挑釁核戰威脅

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普一日表示，已下令兩艘核潛艦部署至「更靠近俄羅斯」的區域，回應俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德維傑夫日前發表的具挑釁性言論。川普強調，此舉是為防範俄方「愚蠢且煽動性的言詞」引發實質行動，並警告「言語常導致意想不到的後果」。

    日前川普下達最後通牒，要求俄國十二天內停止對烏克蘭的戰爭，否則美方將財政制裁俄國及其石油買家。梅德維傑夫隨即在社群平台發文痛批川普「玩最後通牒遊戲」，並強調俄國仍保有蘇聯時期的核打擊能力，警告這樣的威脅是向戰爭邁進的一步，「不是對烏克蘭，而是對美國」。

    潛艦已至「更靠近俄羅斯」區域

    川普未明確表示部署的是核動力攻擊潛艦或配備核武的戰略潛艦，也未說明具體位置，但在稍晚接受Newsmax專訪時透露，潛艦已部署至「更靠近俄國」的位置。分析家指美國原本即部署具核打擊能力的潛艦，川普此舉更可能屬外交或輿論層面升級，而非實質軍事升級。

    與此同時，俄國總統普廷表示，已開始量產可攜核彈頭的高超音速中程飛彈「榛果樹」，並計畫年底前部署至白俄羅斯。普廷一日未正面回應川普的最後通牒，但批評國際對和談進展緩慢感到失望是因「期望過高」。

    俄軍七月加速推進夏季攻勢，占領烏國六三四平方公里，為去年十一月以來最大單月增幅，使普廷在談判中更具籌碼。西方觀察家認為，普廷正在拖延時間，避免承諾真正停火。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播