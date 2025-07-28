把球丟回台鋼?澄清湖棒球場運動休閒區招商需營運棒球場

澄清湖棒球場是職棒台鋼雄鷹的主場。（記者葛祐豪攝）

2025/07/28 09:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕澄清湖棒球場旁8600多坪運動休閒專用區土地公辦都更案，高市都發局上週五（25日）公告招商，規劃引入購物、生活、健康等機能，並透過權利變換模式，由實施者租賃營運澄清湖棒球場；外界則關注以澄清湖棒球場為主場的台鋼集團，是否會投標。

可容納2萬人的澄清湖棒球場，自1999年啟用迄今，除缺乏捷運大眾運輸，周邊也缺乏商業服務機能，迫切需要活化；未來捷運黃線通車後，將在該區域設置Y3、Y4兩個車站，並進行聯合開發。

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內政部都委會去年審議通過「澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案」，將擴增商業服務及運動休閒機能，打造國際級運動休閒園區；高市府這幾年也編列3.76億元，分2期整修澄清湖棒球場，但職棒台鋼雄鷹一直未鬆口要認養球場。

高市都發局上週五公告，澄清湖棒球場旁8600多坪運動休閒專用區土地公辦都更案，將公開招商，範圍位於鳥松區大埤路東側、公園路西側、長庚路北側，使用分區為運動休閒專用區，現況為澄清會館、澄清會館演藝廳、工商展示中心、勞工局澄清服務中心等。

都發局表示，土地所有權人為高雄市，將透過權利變換模式，規劃引入商業零售、休閒遊憩、運動體能健康設施、醫療養生、餐飲、住宿等複合發展型態，並由實施者租賃營運管理澄清湖棒球場。

最優申請人也應承諾捐贈澄清湖棒球場外野計分大螢幕，設備規格需經運發局同意；或承諾捐贈1億元給運發局自行辦理；並應規劃主建物至少1200坪的運動體能健康設施等。

對此，PTT棒球板球迷迷則認為「市政府已經花很多幫忙整理澄清湖了，台鋼總該認養了吧」、「高雄市政府要把球丟回給台鋼了」。

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