07/28各報重點新聞一覽

726大罷免失敗收場，罷團許多志工難過落淚，不過中二「解顏行動」志工，昨一早仍站上街頭，跟民眾宣傳「同意罷免」。（記者陳建志攝）

2025/07/28 07:08

自由時報

726罷免失利 罷團不氣餒：823繼續拚

「七二六」第一波大罷免前天投票，廿四席立委及新竹市長罷免案以失敗告終，「八二三」第二波七席立委罷免案倒數不到一個月，「中二解顏」、「中三拒瓔」等罷團坦言前晚很多志工落淚，不過大家擦乾眼淚，昨天站路口繼續拚，不讓公民力量因此潰散，接下來也會調整策略，堅定前行，以大家更易懂的方式進行宣傳。

請繼續往下閱讀...

詳見726罷免失利 罷團不氣餒：823繼續拚。

台灣首座 科研火箭組裝整修中心 旭海揭牌

台灣第一個科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，昨日在屏東縣牡丹鄉旭海正式揭牌啟用，未來研究團隊組裝不必再擔心日曬雨淋影響零件品質，也設有防爆牆，配置更完善的控制室，有助於促進我國火箭技術發展、培養太空人才，是台灣邁向自主發射的重要里程碑。

詳見台灣首座 科研火箭組裝整修中心 旭海揭牌。

詐騙廣告 偽冒財經名人占比最高 刑事局呼籲 切勿輕信上當

詐騙集團透過網路廣告平台大量投放詐騙廣告，經統計以「偽冒財經名人鼓吹假投資」占比最高，遭冒用人士雖屢次公開澄清，強調從未成立任何LINE投資群組，但仍有民眾受騙上當，警方呼籲，舉凡加入投資老師群組，可獲得飆股資訊等廣告，就是詐騙，切勿輕信上當。

詳見詐騙廣告 偽冒財經名人占比最高 刑事局呼籲 切勿輕信上當。

聯合報

曹興誠切割823罷免案 「讓民進黨去努力」

首波大罷免大失敗，府院黨在開票當天卻無人表示負責。對於罷免結果，罷團領袖、「反共護台聯盟」發起人曹興誠昨天上午指出，罷免團體沒有輸，反觀民進黨只想當「側翼」；他表態要放下八月廿三日罷免案，讓民進黨去努力，「藍綠對決的仗我們打不起，那是民進黨翻轉國會的最後機會，責任重大，我們承擔不起」。

詳見曹興誠切割823罷免案 「讓民進黨去努力」。

川普以高關稅要求泰柬停火 雙方代表今在大馬會談

泰國與柬埔寨廿四日爆發邊境衝突，美國總統川普以高關稅要求雙方停火。泰國政府廿七日晚間聲明，泰柬雙方預定廿八日在東協（ＡＳＥＡＮ）輪值主席國馬來西亞會面，自當天下午三時（與台灣無時差）展開會談。

詳見川普以高關稅要求泰柬停火 雙方代表今在大馬會談。

中國時報

棄守823大罷免 綠營鬧翻

首波大罷免投票26日落幕，24席國民黨立委與新竹市長高虹安罷免案全遭否決，重挫民進黨與罷團士氣，「823」7席藍委罷免案該如何推動？罷免領銜人之一的聯電創辦人曹興誠27日發文勸告罷團志工「放下」，「讓民進黨去努力吧」、「我們打不起」。曹興誠一席話，「823」壓力鍋燒向民進黨。民進黨發言人卓冠廷27日表示，會虛心接受各方建議。

詳見棄守823大罷免 綠營鬧翻。

川普會歐盟主席 關稅將敲定

隨著美國設定的8月1日關稅大限逼近，全球主要經濟體加快腳步與華府展開最後談判。美歐、美中與美韓三方自27日接連展開協商，力圖爭取豁免與降稅條件。商務部長盧特尼克27日表示，歐盟必須對美國產品開放市場、「提供夠好的條件」才能說服川普降低8月1日生效的30％關稅。

詳見川普會歐盟主席 關稅將敲定。

旭海科研火箭發射場域控制中心。（記者蔡宗憲攝）

刑事局公佈違法投資廣告，常遭冒名人士態樣分析。（記者姚岳宏翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法