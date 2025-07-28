詐騙廣告 偽冒財經名人占比最高 刑事局呼籲 切勿輕信上當

刑事局公佈違法投資廣告，常遭冒名人士態樣分析。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/28 05:30

凡加入群組可獲飆股資訊 就是詐騙

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團透過網路廣告平台大量投放詐騙廣告，經統計以「偽冒財經名人鼓吹假投資」占比最高，遭冒用人士雖屢次公開澄清，強調從未成立任何LINE投資群組，但仍有民眾受騙上當，警方呼籲，舉凡加入投資老師群組，可獲得飆股資訊等廣告，就是詐騙，切勿輕信上當。

兩年已通報下架詐騙廣告 逾25萬則

刑事局自從開始通報網路平台業者，兩年間已下架逾廿五萬則詐騙廣告，今年第二季，通報Meta下架詐騙廣告二萬六○七四則、通報Google下架四一八則，其中偽冒財經名人占四十五點四九％、網紅占廿五點一二％、企業領袖占十三點五六％、政治人物占二點三三％；常見投資詐騙廣告關鍵字如「準時報牌」、「跟著高手學三天，勝過單打獨鬥三年」、「今天佈局、明天驗證」等。

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刑事局強調，網路平台業者依法有明確責任，不得放任詐騙廣告流竄，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第卅條明訂，平台不得刊登或推播含有詐欺內容之廣告，並應建立完善防詐管理機制，卅一條更要求，平台於刊登或推播廣告時，應主動揭露資訊。籲業者勿逃避責任，落實主動揭露與防詐義務，從源頭防堵詐騙。

刑事局也提醒，正值暑假期間，詐團常以假求職、各式暑期營隊、兒童活動體驗等廣告吸引民眾點擊，後續演變為騙取個資帳戶、投資詐騙、招募車手等；請務必查證活動真偽，勿輕易透露個人資訊，有疑問撥打一六五反詐騙專線求證。

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