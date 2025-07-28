台灣首座 科研火箭組裝整修中心 旭海揭牌

旭海科研火箭發射場域控制中心。（記者蔡宗憲攝）

2025/07/28 05:30

國科會10年計畫 發展太空產業

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣第一個科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，昨日在屏東縣牡丹鄉旭海正式揭牌啟用，未來研究團隊組裝不必再擔心日曬雨淋影響零件品質，也設有防爆牆，配置更完善的控制室，有助於促進我國火箭技術發展、培養太空人才，是台灣邁向自主發射的重要里程碑。

設有防爆牆 提供遮風避雨整備環境

國家太空中心主任吳宗信說明，旭海科研火箭發射場域是台灣火箭人才實驗基地，過去在組裝廠落成前，學生與團隊經常在日曬雨淋下工作，電子零件碰水後更增加變數。如今在立法院、國科會與旭海村支持下，新建科研火箭組裝廠，廠房挑高七公尺，牆面為厚度兩公尺的防爆牆，可提供研發團隊遮風避雨的整備環境。

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至於從中科院租用、整修完成的控制中心，配置控制室、觀看區、會議室，外觀更有居民攜手原民藝術家合作打造的形象牆，象徵太空科技與地方共好。發射平台則建置避雷塔、微型氣象監測站、儲水槽。

規劃東屏 建置太空博物館、教育館

國科會主委吳誠文指出，台灣競逐太空的未來，一定要有產業，在全世界扮演關鍵角色。現在國科會有十年計畫，除了完成國家發射場，更全面性地同步培育科研火箭人才，透過教育活動吸引年輕人關注太空產業。未來也將分別於台東縣與屏東縣建置太空博物館、教育館，並注重環境生態維護。

屏東縣長周春米表示，從討論建置科研火箭發射場開始，見證中央與居民從溝通、交流、了解到信賴，屏東縣府將讓旭海成為孕育火箭技術、培養太空人才的新搖籃，未來更盼吸引產業能量，帶動地方經濟與科技教育。

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