為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣首座 科研火箭組裝整修中心 旭海揭牌

    旭海科研火箭發射場域控制中心。（記者蔡宗憲攝）

    旭海科研火箭發射場域控制中心。（記者蔡宗憲攝）

    2025/07/28 05:30

    國科會10年計畫 發展太空產業

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣第一個科研火箭發射場域新建組裝廠與整修控制中心，昨日在屏東縣牡丹鄉旭海正式揭牌啟用，未來研究團隊組裝不必再擔心日曬雨淋影響零件品質，也設有防爆牆，配置更完善的控制室，有助於促進我國火箭技術發展、培養太空人才，是台灣邁向自主發射的重要里程碑。

    設有防爆牆 提供遮風避雨整備環境

    國家太空中心主任吳宗信說明，旭海科研火箭發射場域是台灣火箭人才實驗基地，過去在組裝廠落成前，學生與團隊經常在日曬雨淋下工作，電子零件碰水後更增加變數。如今在立法院、國科會與旭海村支持下，新建科研火箭組裝廠，廠房挑高七公尺，牆面為厚度兩公尺的防爆牆，可提供研發團隊遮風避雨的整備環境。

    至於從中科院租用、整修完成的控制中心，配置控制室、觀看區、會議室，外觀更有居民攜手原民藝術家合作打造的形象牆，象徵太空科技與地方共好。發射平台則建置避雷塔、微型氣象監測站、儲水槽。

    規劃東屏 建置太空博物館、教育館

    國科會主委吳誠文指出，台灣競逐太空的未來，一定要有產業，在全世界扮演關鍵角色。現在國科會有十年計畫，除了完成國家發射場，更全面性地同步培育科研火箭人才，透過教育活動吸引年輕人關注太空產業。未來也將分別於台東縣與屏東縣建置太空博物館、教育館，並注重環境生態維護。

    屏東縣長周春米表示，從討論建置科研火箭發射場開始，見證中央與居民從溝通、交流、了解到信賴，屏東縣府將讓旭海成為孕育火箭技術、培養太空人才的新搖籃，未來更盼吸引產業能量，帶動地方經濟與科技教育。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播