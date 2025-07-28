西半部雨勢炸裂！低壓帶及西南風影響 10縣市豪大雨特報

今日受低壓帶及西南風影響，西半部雨勢增強趨勢明顯，範圍也更廣。（資料照）

2025/07/28 06:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（28日）低壓帶及西南風影響，西半部雨勢增強趨勢明顯，範圍也更廣。氣象署今晨5點10分針對全台10縣市發布豪大雨特報，台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市要特別注意「大豪雨」；苗栗縣及彰化縣要注意豪雨；南投縣、屏東縣、高雄市則要留意大雨。

今日中南部地區陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，並有可能出現局部豪雨；北部地區及臺東山區也有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會，宜花地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，中南部高溫30度左右，北部、東半部高溫普遍為31至33度，至於各地低溫為26、27度。

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氣象署發布「大雷雨即時訊息」 南部5縣市注意！

空氣品質部分，宜蘭、花東、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。

週二（29日）至週五（8月1日）受到低壓帶影響，加上西南風帶來較多水氣，迎風面南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區有機會發生大雨或局部豪雨，中部地區也可能出現局部大雨，其他地區為多雲。西半部26至34度，中南部25至32度，東半部25至32度。

國際都市天氣：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 26 ~ 29 27 ~ 30 26 ~ 30

氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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