中部視障田徑好手暑假持續鍛鍊 朝微光奔馳圓夢

視障選手（左起）吳宜容、陳薇雅、劉雅婷、張宏恩（右一）練習後吃冰消暑。（記者張軒哲攝）

2025/07/23 08:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台中啟明學校除了推廣視障與多障生學習音樂，近年也成立田徑隊，讓具有運動細胞較佳的視障生在競技場揮灑汗水，是培育視障田徑選手的搖籃，啟明學校高二學生陳薇雅先天弱視，因視力變差，去年從台中家商轉到啟明，並練習跑步與兩鐵項目，暑假中部各校視障田徑選手揮汗訓練，陳薇雅與隊員鍛鍊體能，朝著微光奔馳，希望能為校爭光。

陳薇雅是先天視障，他的父親是視障人士也是啟明校友，在台中市太平區開設視障按摩院，陳薇雅有些微視力，可以自行搭公車上下學，他原本就讀台中家商，但高一發現視力惡化，已經無法跟上課業進度，轉學至台中啟明就讀，教練張福生也發現她熱愛運動，延攬她加入田徑隊，主攻鐵餅與鉛球。

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視障選手因為視力不佳，連熱身動作，都得靠教練示範，學生們用「摸」的來牢記熱身動作。另外，豐原梅花冰雪糕業者得知視障選手揮汗練習，今日捐贈2百支造型雪糕，讓選手吃冰消暑，成為辛苦訓練的小確幸。

啟明學校去年甫畢業校友吳宜容先天全盲，身高只有148公分，爆發力十足，2021年、吳宜容在亞洲帕拉青年運動會，奪下100、200及400公尺三面金牌，吳宜容暑假也返校訓練，學姊劉雅婷也在此練習，將經驗傳承給學弟妹。

陳薇雅說，不知道殘餘視力，能維持多久，希望能把握時間，認真過好每一天，也能在田徑場上發光。

陳薇雅轉學至台中啟明就讀，加入田徑隊，主攻鐵餅與鉛球。（記者張軒哲攝）

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