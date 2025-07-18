郵局防詐新利器！可即時確認詐騙帳號

中華郵政加入金融阻詐聯防平台。（資料照）

2025/07/18 18:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕詐騙案件層出不窮，仍有民眾誤信詐騙集團指示，至郵局臨櫃匯款或提領現金。中華郵政表示，為加強防詐，現行除由櫃檯人員進行勸導外，新增一項「金融阻詐聯防平台」即時照會查詢之防詐利器，只要輸入匯出銀行帳號，即可協助判斷民眾欲匯出之帳戶是否可疑，協助第一線櫃員及早識別異常並通知警方到場協助。

中華郵政指出，截至今年6月底，全國各郵局成功攔阻詐騙案件1374件，保全民眾財產逾5億9305萬元。儲匯處副處長謝妙雪表示，目前已有20多家金融機構加入由財金公司建置的「金融阻詐聯防平台」，跨行匯款資訊也能即時查詢。

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謝妙雪說明，當櫃員發現民眾臨櫃匯款行為可疑時，會先行關懷詢問並進行勸導，再透過阻詐平台輸入匯出帳號照會對方銀行查詢帳戶是否有異常，系統會顯示包括收款人姓名、開戶日期、職業及帳戶狀態等資訊，供櫃員研判是否為可疑交易。

她進一步指出，如經評估疑似為詐騙情況，櫃員也可以通報警方到場，進一步協助勸阻民眾停止匯款，「這套系統成為櫃員除了勸導、報警之外，另一項有力的防詐工具，提升識詐與即時應對能力」。

郵政公司實務上，凡民眾臨櫃提領新台幣50萬元以上、或匯款超過3萬元，櫃員即會進行關懷提問，若對象為年長者，更會加強關心與反覆詢問。如發現異常，將即時啟動防詐機制，包括照會帳戶情況或通報警方協助勸阻，盡力保護民眾不要被詐騙。

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