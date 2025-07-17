網友爆料另1教授掛名台師大論文指導 坦承引用錯誤資訊道歉

網友先前爆料，稱一名嗆聲受害者的教授，與周姓教練一同掛名論文指導教授，質疑恐有連帶責任，但爆料網友今公開道歉，並稱是使用了來自AI的錯誤資訊，引發網路議論。（圖擷自threads）

2025/07/17 12:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗，引發社會震驚和憤怒。針對網傳有一名嗆聲受害者的教授，與周姓教練一同掛名論文指導教授，質疑恐有連帶責任，有學者質疑此說為捏造，並推測可能是含有惡意的假訊息。不過對此發文爆料的網友今日則發聲公開道歉，並稱是使用了來自AI的錯誤資訊，引發網路議論。

台師大女子足球隊爆出教練周台英強迫球員配合研究抽血，甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。有受害者在社群披露受害的遭遇，台師大教授劉錦璋卻冷血留言嗆聲：「整個師大都要跟你道歉嗎？」引發外界抨擊。

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與此同時有網友聲稱，查到周台英與劉錦璋同樣掛名論文指導教授，質疑恐有連帶責任。不過根據「反紫光奇遊團」成員許美華發文指出，有學者對此提出質疑，並指經過查詢，「沒有所謂的共同作者那篇文章，也不存在網友說的論文被移除的問題」，透過google scholar也找不到那篇文章，並質疑是有人見縫插針、蓄意造假，甚至懷疑可能是要藉此轉移大罷免的注意力。

許美華今上午也發文指出，該篇發文後續不知何故被消失，並呼籲外界多加留意，不要陷入認知作戰。

後續許美華再度發文，指該名莊姓網友今上午在threads上發文公開道歉了，她也引述該名網友稱「因為使用了來自Gemini的錯誤且未查證過的資訊，不實指控台灣師範大學劉錦璋教授跟最近的女足抽血事件有關這件事，要鄭重地向劉錦璋教授說聲最誠摯的對不起」。

他也強調「我明白我的錯誤已經造成了既定的負面影響，為此，我除了願意為這次不實的指控公開承擔一切法律責任，並願意支付一切求償之外，也會再向劉錦璋教授與國立臺灣師範大學私下表達歉意並討論相關賠償事宜」。

不過對此也有其他網友質疑，莊姓網友原本的說法並非是使用了來自Gemini的錯誤資訊，而是一開始就聲稱論文在2023年就被裁撤，才說透過AI還能搜尋到標題，網友也指出「我不認為劉錦璋的態度是對的，但因為你的加油添醋，現在大眾譴責他的地方反而像是錯的了」。

莊姓網友道歉全文如下︰

各位朋友，以及所有關注台師大相關事件的大家：

我是莊○○。對於之前我在社群媒體（Instagram 和 Facebook）上，因為使用了來自 Gemini的錯誤且沒有查證過的資訊，不實指控台灣師範大學劉錦璋教授跟最近的女足抽血事件有關這件事，我現在要鄭重地向劉錦璋教授說聲最誠摯的對不起。

我深刻地意識到，我那些不實的言論嚴重傷害了劉錦璋教授的名譽，也給他造成了不必要的困擾和傷害。事實上，劉錦璋教授和女足抽血事件完全沒有任何關係，我的指控完全是基於我個人對錯誤資訊的誤判，以及我當時說話不負責任的行為所造成的。這一切都源於我一時查資料興奮過頭，沒有再三確認、二次考證，就輕率地發表了言論。 另外，我也知道事後刪掉相關貼文是很不成熟的舉動，這樣根本沒辦法好好解決問題，反而可能讓誤會更深，這點我也感到非常抱歉。

爆料網友今公開道歉，並稱是使用了來自AI的錯誤資訊，引發網路議論。對此也有其他網友質疑，莊姓網友原本的說法並非是使用了來自Gemini的錯誤資訊，而是一開始就聲稱論文在2023年就被裁撤。（圖擷自threads）

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