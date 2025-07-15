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    新竹縣夏季東方美人茶評鑑今開跑 千點角逐茶王 7/19揭曉

    新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑今起一連5天，在峨眉鄉農會進行，今年共計1094點參賽。（峨眉鄉農會提供）

    新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑今起一連5天，在峨眉鄉農會進行，今年共計1094點參賽。（峨眉鄉農會提供）

    2025/07/15 16:36

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑今起一連5天，在峨眉鄉農會進行，今年共計1094點參賽，點數創新高，竹縣府依歷年平均建議售價預估產值約9000萬元，特等獎茶王將於本週六（19日）誕生！

    縣府農業處表示，新竹縣夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑7月8日完成繳茶、參賽茶葉抽樣、封存及明、密碼的編碼作業，初複評今起至19日連續5天。報名參賽點數1094點，每點繳交11台斤6兩，總數量為1萬2444台斤4兩，依歷年平均建議售價，預估今年夏季優良茶產值約9000萬元。

    峨眉鄉農會總幹事溫修琪表示，比賽期間全程現場直播，有興趣的民眾可於農會官方粉絲頁觀看。

    農業處表示，縣府持續推動茶葉品種標示，並同步於包裝封籤 QRcode 識別系統雲端揭露，提供消費者完整購買資訊。此外，為強化茶葉評鑑人員在地化，成立新竹縣縣優良茶比賽初審團制度，自2016年起透過北埔及峨眉農會邀集茶農參加茶改場專業訓練，經初級班、中級班、再經考試合格並甄審，通過層層考驗擔任初審團評茶委員。#

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