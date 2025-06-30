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    一次用產品減量期程估下半年更新 環境部號召民眾提建議

    環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，自7月1日至8月31日開放「減量里程碑許願池」專區，民眾可針對6大塑膠品項措施提供改善建議、期望。（記者黃宜靜攝）

    環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，自7月1日至8月31日開放「減量里程碑許願池」專區，民眾可針對6大塑膠品項措施提供改善建議、期望。（記者黃宜靜攝）

    2025/06/30 19:51

    〔記者黃宜靜／台北報導〕因應近年國際減塑目標，環境部今年將提出新版《一次用產品減量里程碑》，將聚焦塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管，以及新增納入的零售商品與網購包裝，並於7月1日至8月31日開放「減量里程碑許願池」專區，民眾可在專區提供針對6大品項措施的改善建議、期望，並作為施政參考，環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，預計下半年提出2030、2035年一次用產品減量規畫。

    環境部說明，過往實施的塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管減量項目中，塑膠袋與2002年相比，平均每年減少約107億個；免洗餐具與2002年相比平均每年減少約8億個；飲料杯與2020年相比，平均每年減少約4.6億個；吸管與2019年相比平均每年減少約1億個。

    賴瑩瑩表示，2018年減量里程碑，原先規畫將購物用塑膠提袋、塑膠吸管、一次用外帶飲料杯、免洗餐具於2025年全面限用、2030年禁用。但因應實行過程中，牽涉民眾生活便利性、替代材質技術等，特別是COVID-19疫情期間，外帶、外送與網購需求上升，衛生及便利性使一次性塑膠產品使用需求增加，挑戰了原本的減量成效。因此將改為減量、鼓勵替代使用，並新增零售商品與網購包裝，預計下半年更新2030、2035年一次用產品減量期程。

    賴瑩瑩指出，預計對不同場域特性，以鼓勵與限制提供等策略併用，聚焦於推動重複使用與回收利用，並透過擴大二手袋使用、回收重複使用容器、建置循環杯租借系統等方式，兼顧減量與生活便利，下半年將在建國花市推動循環袋租用，增加回頭客又能減少塑膠提袋使用。同時從明日起至8月31日開放「減量里程碑許願池」專區，希望民眾能針對6大品項，提供具體建議跟期望。

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