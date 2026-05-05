迎接三軍統帥！賴總統突圍出訪回國 4架F-16V伴飛畫面曝光

總統賴清德今搭乘史國國王專機返台，空軍出動4架F-16V戰機執行護航任務，迎接三軍統帥的空中護航畫面稍早曝光。（軍聞社提供）

總統賴清德突破中國封鎖成功訪問非洲友邦史瓦帝尼，並搭乘史國國王專機返台，今天上午順利返抵國門。空軍出動4架F-16V戰機執行護航任務，迎接三軍統帥的空中護航畫面稍早曝光。

賴總統原定4月下旬出訪史瓦帝尼，卻因中國介入馬達加斯加等3個非洲國家撤銷我方專機飛越許可暫緩。賴總統2日搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉訪台的史國國王專機，隨她一起飛回史國，昨晚結束國是訪問後，同樣搭乘史國國王專機返台，札杜莉也再次隨行，並陪同賴總統發表談話。

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史國專機昨晚6時自當地起飛，繞行非洲東南部、南印度洋及印尼群島上空，避開相關限制空域，今天上午回到台灣。依慣例，總統專機進入我國防空識別區（ADIZ）後，空軍會派遣戰機護航，國軍雷達、防空飛彈部隊亦會同步警戒，嚴密監控周邊空域動態。

總統賴清德今搭乘史國國王專機返台，空軍出動4架F-16V戰機執行護航任務，迎接三軍統帥的空中護航畫面稍早曝光。（軍聞社提供）

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