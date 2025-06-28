為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中石綿建材清除補助經費用罄 環保局：肆意堆放將開罰

    民眾投訴北屯區路邊堆放數個裝滿石綿瓦的太空包，石綿瓦直接曝露。（民眾提供）

    民眾投訴北屯區路邊堆放數個裝滿石綿瓦的太空包，石綿瓦直接曝露。（民眾提供）

    2025/06/28 16:57

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕環境部補助石綿建材廢棄物清除處理，台中市有民眾反映5月住家倉庫拆除石綿瓦申請補助費時已用鑿，近日看到北屯區路邊堆放數個裝滿石綿瓦的太空包，石綿直接曝露，懷疑也是補助用鑿而肆意堆放。環保局表示，今年核定經費900萬元已用罄，將派員查察該處是否為工廠廢棄建材，依法裁罰。

    民眾投訴，今年3月向環保局申請石綿建材廢棄物清除處理補助後，收到太空袋盛裝，5月卻收到回文，年度經費已用罄，已無預算提供新申請案補助，後來他在和順路路邊發現數包太空包裝石綿建材廢棄物，堆放已久，懷疑也是申請補助用鑿而未處理。

    環保局回應，今年度中央核定經費900萬元，目前已清運160公噸，待清運22件，約50公噸，預估清理完畢後已達核定清理量，補助經費也會用罄，目前持續爭取經費，後續開放民眾申請清理補助前，會再行公告。

    環保局提醒，民眾如不申請補助而欲自行拆除者，建議委託合格業者，石綿建材拆除後，經濕潤處理，再裝進雙層塑膠內襯太空袋妥善封存。

    環保局指出，工廠事業廠房的廢棄石綿建材並非清理補助對象，均需自行付費委託合格清理業者清理，有關投訴地點有廢棄建材堆置，已派員查察，倘經查獲係屬事業廠房產出隨意堆置者，將依違反廢棄物清理法開罰6萬至1000萬元罰鍰並限期改善，逾期未完成改善者將按次處分。

    民眾投訴北屯區路邊堆放數個裝滿石綿瓦的太空包，石綿瓦直接曝露。（民眾提供）

    民眾投訴北屯區路邊堆放數個裝滿石綿瓦的太空包，石綿瓦直接曝露。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播