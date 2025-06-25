台灣之光！巧妙融合16種精油 女大生王書卉國際調香賽奪冠

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系的王書卉，參加AIFA國際美學調香大賞動態組競賽，勇奪冠軍。（嘉南藥理大學提供）

2025/06/25 22:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉南藥理大學化粧品應用與管理系的王書卉，參加首屆AIFA國際美學調香大賞動態組競賽，與來自亞洲各地逾60位好手同場較勁，巧妙融合16種精油，精彩呈現主題作品《我們》，脫穎而出，一舉奪得冠軍，為台灣爭光。

有志朝香水產業發展的王書卉，已是調香比賽的常勝軍，今年4月才在日本的「Monday Moon 香氛設計比賽」中，拿到審查員特別賞，這次的表現，更上層樓。

請繼續往下閱讀...

王書卉以包含茉莉幽香、丁香酚與龍涎酮....等16種精油完成主題創作，旨在傳達「自由、平等、博愛」的理念，獲得評審一致讚賞。

畢業於松山工農綜合高中科的王書卉，自大三修讀香料學課程後，就展現對香氣的高度敏銳與熱情，在副教授劉孟春的啟發與指導下，積極參與國內、外調香競賽，立志成為一名調香師。

而嘉藥另一學生陳晁嘉也拿到了季軍，她是在王書卉的鼓勵下踏入調香世界，首度參賽就獲獎，潛力十足。

校方提到，AIFA國際美學調香大賞是亞洲香氛設計界重要賽事之一，尤其動態組競賽挑戰性極高，參賽者必須現場抽圖命題，並於110分鐘內即時完成命名、香氛調配與創作理念發表，考驗反應力、創造力與美感整合實力。

王書卉（右）參加AIFA國際美學調香大賞動態組競賽，勇奪冠軍。（嘉南藥理大學提供）

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系的王書卉（右），參加AIFA國際美學調香大賞動態組競賽，勇奪冠軍。（嘉南藥理大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法