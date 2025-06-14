總獎金55萬元! 大港經典升級提案賽 即日起開放徵件

大港經典升級提案競賽不只比拚創意，更結合主題培訓課程與實務跨界交流活動。（青年局提供）

2025/06/14 19:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕第5屆大港經典升級提案競賽即日起開放徵件，至7月20日23時59分止，總獎金加碼至55萬元，青年局廣邀18至35歲青年組隊參加，透過創意設計提案，為高雄在地品牌注入新能量。

高市青年局長林楷軒表示，大港經典升級提案競賽透過競賽機制，讓青年設計人才有機會與地方品牌交流、參與商業命題，企業針對品牌升級提出需求，青年團隊透過兩階段選拔進行提案與實作。

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青年局說明，本屆競賽共邀集11家橫跨農食、觀光、文化等領域的高雄經典品牌合作，包括壽山動物園、吳家紅茶冰、順億鮪魚、旗山常美冰店、裕賀牛觀光工廠、悠綠客、一鳴生技農園、肉粽泰Tai、蘇老爺花生麥芽糖、九鼎天新飲食文化事業、加州果菜運銷合作社。

設計任務涵蓋品牌識別、包裝設計、裝置藝術設計、IP角色、菜單設計等多元面向，期盼透過創新轉譯，讓承載城市記憶與產業脈絡的在地經典品牌，放大品牌價值，進一步打開市場。

青年局指出，去年競賽成果已逐步在市場曝光，例如鹽埕區人氣老店「鴨肉珍」，將設計團隊創作公仔擺放店內，成為吸睛亮點、旗津知名波士頓派「正家興蛋糕店」導入全新IP設計，搶攻饕客市場。

本屆賽事除高額獎金，同時著重競賽過程中的培力輔導資源，包含今日（14日）舉辦的說明會，4場校園推廣、5場設計主題課程、60場企業業師指導，及3場跨界實務交流，協助設計團隊深化創作、強化設計落地能量。

青年局提醒競賽採線上報名，截止時間為7月20日週日23時59分，相關資訊可參閱高市青年局官網（https://reurl.cc/eM2z9b），或洽詢專線：06-2632155 #25，亦可追蹤青年局FB、IG、LINE@官方帳號（@youth.kcg）。

「2025大港經典升級提案競賽」即日起開放線上徵件。（青年局提供）

高市青年局長林楷軒（中）親臨「大港經典升級提案競賽」說明會。（青年局提供）

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