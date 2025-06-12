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    大坑步道觀音亭改建增設遮陽設施 下月完工

    大坑登山步道觀音亭休憩平台費時近1年改建，下個月完工。（市府提供）

    大坑登山步道觀音亭休憩平台費時近1年改建，下個月完工。（市府提供）

    2025/06/12 19:45

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市大坑登山步道去年入選全國10大熱門步道關鍵字搜尋排行榜，年吸逾300萬人次登爬，其中被視為登山步道中繼站的「觀音亭休憩平台」，因年久失修，台中市斥資8290萬元翻新，建設局指出，大坑觀音亭景觀休憩平台工程預計7月底即能完工，整體設計規劃綠地廣場、環狀步道與多層次植栽，將能提供登山民眾舒適的觀景與休憩空間，成為大坑全新生態亮點。

    大坑風景區是台中市的後花園，大坑登山步道連同支線共14條，年吸逾300萬人次，其中熱門的大坑9號步道終點的觀音亭，除可遠眺台中市景，更是山友休息的中繼站，但因年久失修，建設局長陳大田表示，市府自去年9月啟動觀音亭景觀休憩平台工程，施工團隊克服山區地形、機具運送與天候等挑戰，目前已完成水土保持工程，接下來將進行平台主體與周邊景觀的改善作業，整體設計以低彩度色調融入自然環境，並因應未來人流增加及夏季日曬，特別擴大平台面積並增設遮陽設施，遮蔽範圍達234平方公尺，且具可收折功能，提升使用彈性與整體舒適度。

    建設局指出，平台採弧形設計，分為上下兩層，設有桌椅供民眾休憩，並配置照明設施，提供多角度景觀視野；邊坡則以植栽修飾高低落差，營造友善自然空間，並強化夜間安全與導引機能，完工後，休憩平台將成為大坑登山步道的新地標。

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