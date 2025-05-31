虎尾科大門口多了隻「壁虎」引熱議 網友歪樓笑：這隻公的

虎尾科大學校門口日前多了一隻老虎充氣玩偶，在網路引發一陣討論。（圖由虎尾科技大學提供）

2025/05/31 12:49

〔記者李文德／雲林報導〕國立虎尾科技大學日前校門口牆上多了一隻老虎造型的裝置藝術，在網路上引起熱議，不少網友紛紛留言「是壁虎」、「胖橘」等，大喊可愛。其實雲林縣虎尾鎮地名於老虎並無關聯，但字面上容易引人作為聯想，也不少人以「虎」為意象。鎮公所表示，近年以老虎為主題打造公共設施、活動等，盼虎尾「虎」與日本熊本「熊」齊名。

有網友在臉書社團「台灣人最愛諧音梗」分享在虎尾科大門口照片，大型的老虎裝置藝術好似攀爬著牆壁，也讓發文者稱它為「壁虎」，此貼文一齣引發廣大網友們熱烈回響。有人因其造型圓滾，稱為「胖橘」、「阿嬤養的壁虎」，更有人眼尖看見裝置藝術下方有根黃色物體，疑似為氣球充氣口，因此認定這隻老虎是「公的」，更有人歪樓笑說是「虎鞭」。

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虎尾科大校長張信良表示，這是校方日前舉辦畢業典禮時，特別依據校名「虎尾」做的設計，因為虎尾這地名很容易與老虎聯想一起，鎮上也有很多意象都與老虎有關，像是老虎身上條紋，在鎮上路燈都能看見，因此畢業典禮才請廠商製作，想不到引發一陣討論。不過該裝置是充氣玩偶，現已撤除，日後是否會在校門口打造老虎意象，會再進一步評估。

在地文史工作者，雲林記憶Cool說書人李漢鵬指出，其實「虎尾」地名音譯自平埔族原住民語Favorlang，另有華武壠、費佛朗等不同譯名，早期的台灣志書也有翻成「吼尾」說法，到清朝時代，才漸漸統一為虎尾，因地名有「虎」字，近來地方便將「虎」的元素打造成小鎮意象。

虎尾鎮公所表示，虎尾地名雖然與老虎無關，很容易從字面與老虎聯想，為加深民眾記憶點，近年以「虎」為核心進行活動與視覺設計，強化虎尾鎮的活動主題性及在地居民認同感；鎮長林嘉弘表示，公所將與雲林科技大學品牌共感研究中心進行產官學合作計畫，將虎尾意象設計、CIS（企業識別系統）、策展等面向，打造虎尾「虎」，盼與熊本「熊」齊名。

虎尾科大學校門口日前多了一隻老虎充氣玩偶，在網路引發一陣討論。（圖由虎尾科技大學提供）

虎尾科大老虎充氣玩偶爬在校門口牆上，網友笑稱「壁虎」。（擷取臉書社團「台灣人最愛諧音梗」）

不少網友更歪樓笑指這隻玩偶「是公的」（擷取臉書社團「台灣人最愛諧音梗」）

虎尾鎮內有不少公共設施與「虎」有關，如路燈就有老虎條紋。（記者李文德攝）

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