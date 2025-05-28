嘉義市新修正教師法運作研習活動 專家分享不適任教師處理實務

講師楊益風為教育部人才庫專家，今天分享新修正教師法的法治實務經驗。（嘉義市教師職業工會提供）

2025/05/28 22:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市教師職業工會與嘉義市政府教育處合作，今天舉行新修正教師法法治運作研習活動，邀請台北市市政顧問楊益風擔任講師，分享疑似不適任教師問題的處理流程，讓研習教師能參照處理，更周全及合法。

嘉義市教師會理事長林文章轉達市府教育處長郭添財對活動的期許，他提醒，許多老師因專注投入教學實務，對法令的修訂造成自身權益的影響往往不太清楚，透過研習活動，能幫助教師避免在教學作為上誤踩法律紅線而觸法，讓第一線老師知法、懂法、不犯法。

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林文章說，這次研習以「教師輔導管教」、「校事會議」等主題，分析此次教師法修法對處理不適任教師、性平、體罰、霸凌案件、教評會設置、教師專業審查會、校事會議等法律位階等明確規定，協助現場教師增能。

嘉義市議員林煒軒、王浩等人出席活動，林煒軒說，將為基層教師在市議會爭取相關權益；王浩關注行政減量議題，他說，將協助教師工會倡議班班有鮮乳、女性生理用品等發放作業導入數位化模式，讓學子使用嘉e卡，就能到超商、超市領取。

嘉義市教師職業工會與市府教育處合辦新修正教師法暨其子法法治運作研習東區場，增進教師對新修正教師法實務應用。（嘉義市教師職業工會提供）

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