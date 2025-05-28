天使勤學獎助學金頒獎 苗縣99名弱勢國中小學子受惠

中華天使兒童村協會頒發「天使勤學獎助學金」予苗栗縣學子。（記者彭健禮攝）

2025/05/28 13:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為鼓勵弱勢學童在困境中堅持學業、勇敢追夢，中華天使兒童村協會持續捐贈「天使勤學獎助學金」予苗栗縣學子，累計嘉惠人數逾千人。協會今（28）日再頒發25萬元獎勵後龍、造橋、銅鑼3鄉鎮99名國中小學子，鼓勵他們持續努力、邁向更寬廣的未來。

頒獎典禮於今天上午在苗栗縣議會多媒體會議室舉辦，縣長鍾東錦、縣議長李文斌、縣府秘書長陳斌山、教育處長葉芯慧及獲獎學校校長、學生出席，今年獎助對象特別聚焦於即將畢業的學生，肯定他們在成長過程中的努力與堅持。中華天使兒童村協會名譽理事長沈會承表示，希望透過這份獎助資源，讓孩子們不因家庭環境而放棄夢想，並持續在求學路上邁步前行。

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擔任協會苗栗天使兒童村「村長」，同時也是阿斌哥大愛協會創辦人的李文斌表示，這些孩子在艱困的環境中仍不放棄學習，展現出堅韌不拔的精神與令人敬佩的品格，獲獎不僅是對孩子們努力的肯定，更是社會給予的鼓勵與祝福。他並以「村長」與「議長」的雙重角色承諾，將繼續努力匯集更多社會資源，為學生開創更寬廣、更穩定的成長道路。

鍾東錦也感謝中華天使兒童村協會的善舉，並勉勵在場學生「教育是翻轉人生最強大的力量」，期勉持續努力學習。縣府將持續與民間團體攜手合作，致力營造安全、溫暖、適性發展的學習環境，讓每一位孩子都能安心學習、快樂成長。

中華天使兒童村協會長年致力於推動兒童及青少年教育扶助工作，深知家庭背景往往對孩子的學習資源造成限制，因此設立「天使勤學獎助學金」，希望透過實質資源與精神鼓勵，陪伴孩子跨越挑戰、堅定前行。

中華天使兒童村協會持續捐贈25萬元「天使勤學獎助學金」予苗栗縣學子，由縣府代表受贈。（記者彭健禮攝）

協會今（28）日再頒發25萬元獎勵後龍、造橋、銅鑼3鄉鎮99名國中小學子，鼓勵他們持續努力、邁向更寬廣的未來。（記者彭健禮攝）

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