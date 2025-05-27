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    續追金門金城國中不雅考題風波 陳培瑜：109年就已滿滿不適當內容

    民進黨立委陳培瑜表示，調閱翁姓教師近五年的出題，從109年學年開始就已經是滿滿的不適當內容！若再往前追近十年？因此這絕對不是他的一次性犯錯，根本是累犯！（圖擷取自 臉書）

    民進黨立委陳培瑜表示，調閱翁姓教師近五年的出題，從109年學年開始就已經是滿滿的不適當內容！若再往前追近十年？因此這絕對不是他的一次性犯錯，根本是累犯！（圖擷取自 臉書）

    2025/05/27 12:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕金門金城國中段考題目出現大量不雅文字惹風波，該校今天表示，已對出題的翁姓教師記大過1次，停聘6個月。對此民進黨立委陳培瑜表示，調閱翁姓教師近五年的出題，從109年學年開始就已經是滿滿的不適當內容！若再往前追近十年？因此這絕對不是他的一次性犯錯，根本是累犯！

    陳培瑜在臉書PO文表示，近五年來，該校的其他教師都毫無疑問？也沒有審題機制？為什麼讓這樣的考題一直在學校裡面？翁姓教師還是「十年優秀教師」！陳培瑜很好奇優良教師的提名及審核程序到底是什麼？後續理應收回？

    陳培瑜指出，如此不適任的教師，又是如何影響多年來的學生？校內有無其他性平事件是與此不當教育內容有關？目前校內教評會做出「停聘六個月」的暫時處分，後續還有性平會的調查，我們先靜待專業委員的調查結果。

    陳培瑜直言，除了針對不適當教師的處置，也要請教育部要針對優良性平教師給予鼓勵！

    民進黨立委陳培瑜表示，調閱翁姓教師近五年的出題，從109年學年開始就已經是滿滿的不適當內容！若再往前追近十年？因此這絕對不是他的一次性犯錯，根本是累犯！（圖擷取自 臉書）

    民進黨立委陳培瑜表示，調閱翁姓教師近五年的出題，從109年學年開始就已經是滿滿的不適當內容！若再往前追近十年？因此這絕對不是他的一次性犯錯，根本是累犯！（圖擷取自 臉書）

    民進黨立委陳培瑜表示，調閱翁姓教師近五年的出題，從109年學年開始就已經是滿滿的不適當內容！若再往前追近十年？因此這絕對不是他的一次性犯錯，根本是累犯！（圖擷取自 臉書）

    民進黨立委陳培瑜表示，調閱翁姓教師近五年的出題，從109年學年開始就已經是滿滿的不適當內容！若再往前追近十年？因此這絕對不是他的一次性犯錯，根本是累犯！（圖擷取自 臉書）

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