週二白天回溫！西部上看33度 午後山區慎防雷陣雨

2025/05/26 21:43

週二東北季風減弱，東部與大台北有局部降雨，西半部多為多雲到晴，外出建議攜帶遮陽防曬用品。（資料照）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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把握週二好天氣！週三晚間起雨神轟炸全台

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（27）日東北季風減弱，白天起各地氣溫回升，水氣減少，西半部可達33度，南部近山區可能更高；東半部仍有局部陣雨，午後各地山區嚴防雷陣雨。

中央氣象署預報，週二水氣減少，但東半部地區、恆春半島與大台北東側有局部短暫陣雨，大台北地區有零星短暫陣雨；午後南部地區及各地山區也可能出現短暫雷陣雨，東北部與中南部山區不排除有局部較大雨勢，前往山區活動仍應多加留意天氣變化。

氣溫方面，週二清晨各地仍稍涼，北部與東北部約18、19度，中部及花蓮約20、21度，南部與台東則為22、23度。白天高溫回升，西半部普遍為29至33度，南部近山區則可能再更高，東半部約為27至30度。離島方面，澎湖為陰時多雲，氣溫23至29度；金門為多雲，20至29度；馬祖為多雲時晴，21至25度。

週二風力偏強，桃園、新竹、苗栗、恆春半島沿海及澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

天氣風險公司表示，週二東北季風減弱、華南雲系遠離，水氣減少，環境較為穩定，北部、東部及南部地區雲量偏多，大致為多雲時陰天氣，中部為多雲時晴，有陽光露臉機會，各地開始回溫。

週三鋒面接近，午後各地降雨增多，大台北、東半部及山區雨勢較明顯；端午連假期間（5月30日至6月1日）天氣逐漸穩定，週六至週日多雲時晴，午後東部與山區有局部陣雨，氣溫回升，最高可達33度。

紫外線方面，週二台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣以及澎湖縣、金門縣為「過量級」，其他縣市皆為「高量級」。

空品方面，根據環境部預報資訊顯示，週二高壓出海，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區及馬祖、金門則為「橘色提醒」等級。

週二全台天氣回暖，西半部高溫上看33度，南部近山區體感炎熱，東半部也有27至30度。（擷取自中央氣象署網站）

週二紫外線偏強，台南、雲林、嘉義、台東、澎湖與金門達「過量級」，其餘縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週二中部、高屏、馬祖與金門為「橘色提醒」等級，中南部午後臭氧略升，戶外活動需注意。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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