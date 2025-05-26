把握週二好天氣！雨神週三晚間起轟炸全台

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/05/26 19:45

〔記者林志怡／台北報導〕近兩天大雨下不停，北台灣更冷回深秋。中央氣象署指出，明天東北季風減弱，氣溫略有回升，且各地水氣稍減，僅東半部、恆春半島、大台北東半側地區有雨，其他地區多雲到晴；另南部地區與各地山區需注意午後雷雨。週三起受鋒面影響，各地陸續變天，且週四也將再度轉涼。

中央氣象署預報員陳姵安說明，明天水氣減少、東北季風減弱，台灣周邊轉為偏東風的環境，東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，大台北地區東半側的迎風面則有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，但午後南部地區、各地山區需注意短暫雷陣雨，且中南部山區、東北部地區有局部較大雨勢發生機會。

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週三受到鋒面接近影響，天氣將再度轉變，上半天因水氣逐漸增多，東半部地區、恆春半島持續有局部短暫陣雨，北部地區也有零星短暫陣雨出現，其他地區則逐漸轉為多雲的天氣，下半天因鋒面更加靠近，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨，且越晚雨勢越大。

陳姵安說，這波鋒面將於週四通過，各地容易有局部短暫陣雨或雷雨，西半部、東北部、東部地區可能有短延時強降雨，西半部地區可能有大雨或局部豪雨發生機會，且鋒面通過後東北季風增強，北部地區白天氣溫約25至26度，花東地區約25至27度，中南部地區仍可達到30度。

週五鋒面抵達台灣南方的巴士海峽，南部、東部、東南部、中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲，但仍有東北季風影響，待週六東北季風減弱，各地氣溫持續回升至下週一，各地多雲，山區有局部短暫雷陣雨，僅東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨。

未來溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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