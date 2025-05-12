泰山學校爆食安疑慮後 張錦豪：汐止3校也同廠商要教育局檢討

新北議員張錦豪指出，餐桶有昆蟲、葡萄發霉、食物籃有蟑螂等情形。（張錦豪提供）

2025/05/12 18:41

〔記者董冠怡／新北報導〕泰山區4所小學營養午餐日前爆出食安疑慮後，新北市教育局宣布團膳業者停止供餐7校（含泰山4校）後，新北市議員張錦豪今天在市議會質詢指出，汐止有3間學校也是同間廠商，並指餐桶有昆蟲、葡萄發霉、食物籃有蟑螂等情形；對此，市府教育局回應，已要求學校自今天（12日）起暫停該業者供餐。

張錦豪表示，泰山4校食安新聞爆出後，接獲汐止家長投訴，孩子曾多次抱怨學校營養午餐品質，「其中多次吃到沒有熟的食材」，其他爭議事件包括缺少主菜、常用替代品、菜桶發現異物、水果爛掉有蟲等，涉及廠商正是被停餐的味味公司，不解為何學校可以「忍受」4年、契約究竟如何簽訂？3校共計扣了242點，卻能繼續供餐？怒批學校沒把學生健康當一回事。

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張錦豪指出，營養午餐金額調高8元（從46元至54元），原本以為調升終於會有廠商願意投標，但仍流標，最後味味來標，經了解得知，調升價格的同時，營養師也提高標準，導致正常廠商不敢來標，有權卻無責，此外，校方宣稱依規處置，但問題依然存在，要求教育局2週內提交檢討報告。

教育局說明，此案學校營養午餐為自設廚房供餐，與團膳（中央廚房）型態不同，由廠商在校內廚房製備餐點，並由公職營養師監督製程及菜色品質，學校也隨時監廚確保安全，因涉及與停餐團膳同一廠商，採相同處置標準，7日接獲反映學校公辦民營廚房供餐有異物、水果品質不佳，立即督請學校通知廠商改善，但8日未見改善，要求學校今起暫停該業者供餐。

教育局提到，除了定期修訂公辦民營自立廚房午餐委外契約範本，依法如有特殊情形皆須立即通報，並召開午餐供應委員會進行調查，廠商若有違規，皆依契約記點，累計達標者將立即停供，最重可解約，上述所提自立午餐委外廠商記點，約近4成是廠商人數與契約不符、約近4成食材驗收及備料不足等、約近2成有異物情形，另有其他項目的零星計點。

議員張錦豪質疑，前幾天在泰山區因食安危機被教育局停餐的味味，在汐止也有供餐。（記者董冠怡攝）

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