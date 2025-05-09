垃圾暫存堆置如山 斗南掩埋場拚明年底封場

斗南垃圾掩埋場垃圾堆積如山，現暫存有2萬公噸垃圾，雲林縣環保局力拚明年底完成封場。（記者黃淑莉攝）

2025/05/09 13:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南垃圾掩埋場目前暫存垃圾量達2萬公噸，「垃圾山」有礙觀瞻，雲林縣環保長張喬維指出，縣府已在爭取相關經費，針對斗南清潔隊停車場、資源回收空間做改善及斗南掩埋場封場等規劃設計，希望能在明年底完成封場。

斗南垃圾掩埋場位在新生二路旁，垃圾掩埋早已飽和，仍持續堆置垃圾，鄰近里民對垃圾場飄散臭味怨聲載道，許多民眾行經也對垃圾山印象深刻，不少通勤族說，相較去年垃圾山越來越高。

請繼續往下閱讀...

環保局指出，斗南垃圾掩埋場已停止掩埋垃圾，目前暫存約有2萬公噸，含生垃圾、資源回收廢料，有待進一步處理，縣府已列為第一階段封場計畫中。

張喬維表示，針對斗南掩埋場環保局提出2個計畫，一是斗南清潔隊停車場、資源回收空間改善約650萬元、另一個就是封場規畫設計約800多萬元，其中空間改善列入這次定期會追加預算中，封場部分則簽給縣長爭取相關經費，預計今年2案完成規畫設計，明年底完成封場。

張喬維指出，雲林縣境內現仍在使用中的垃圾埋掩場有土庫、莿桐、二崙、東勢、褒忠及四湖；已停用暫存的掩埋場有斗六、古坑、虎尾、元長、斗南、林內、西螺及崙背，共計暫存垃圾量有15萬公噸，其中9萬公噸有打包。

斗南垃圾掩埋場垃圾堆積如山，現暫存有2萬公噸垃圾，雲林縣環保局力拚明年底完成封場。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法