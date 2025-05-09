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    垃圾暫存堆置如山 斗南掩埋場拚明年底封場

    斗南垃圾掩埋場垃圾堆積如山，現暫存有2萬公噸垃圾，雲林縣環保局力拚明年底完成封場。（記者黃淑莉攝）

    斗南垃圾掩埋場垃圾堆積如山，現暫存有2萬公噸垃圾，雲林縣環保局力拚明年底完成封場。（記者黃淑莉攝）

    2025/05/09 13:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗南垃圾掩埋場目前暫存垃圾量達2萬公噸，「垃圾山」有礙觀瞻，雲林縣環保長張喬維指出，縣府已在爭取相關經費，針對斗南清潔隊停車場、資源回收空間做改善及斗南掩埋場封場等規劃設計，希望能在明年底完成封場。

    斗南垃圾掩埋場位在新生二路旁，垃圾掩埋早已飽和，仍持續堆置垃圾，鄰近里民對垃圾場飄散臭味怨聲載道，許多民眾行經也對垃圾山印象深刻，不少通勤族說，相較去年垃圾山越來越高。

    環保局指出，斗南垃圾掩埋場已停止掩埋垃圾，目前暫存約有2萬公噸，含生垃圾、資源回收廢料，有待進一步處理，縣府已列為第一階段封場計畫中。

    張喬維表示，針對斗南掩埋場環保局提出2個計畫，一是斗南清潔隊停車場、資源回收空間改善約650萬元、另一個就是封場規畫設計約800多萬元，其中空間改善列入這次定期會追加預算中，封場部分則簽給縣長爭取相關經費，預計今年2案完成規畫設計，明年底完成封場。

    張喬維指出，雲林縣境內現仍在使用中的垃圾埋掩場有土庫、莿桐、二崙、東勢、褒忠及四湖；已停用暫存的掩埋場有斗六、古坑、虎尾、元長、斗南、林內、西螺及崙背，共計暫存垃圾量有15萬公噸，其中9萬公噸有打包。

    斗南垃圾掩埋場垃圾堆積如山，現暫存有2萬公噸垃圾，雲林縣環保局力拚明年底完成封場。（記者黃淑莉攝）

    斗南垃圾掩埋場垃圾堆積如山，現暫存有2萬公噸垃圾，雲林縣環保局力拚明年底完成封場。（記者黃淑莉攝）

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