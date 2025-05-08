爆紅！白沙屯媽祖最愛小學生 這位超狂應援團小朋友曝光了

彰化秀水明正國小這位又跳又喊口號的超狂學生魏奕紳（前中），原來是多才多藝的風雲人物。（民眾提供）

2025/05/08 22:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太有才了！白沙屯媽祖進香回鑾今天（8日）從彰化溪湖糖廠起駕，沿途經過的學校，聽到學生的呼喊，通通都有進入校園賜福。而秀水鄉明正國小派出的應援團最為熱情活潑，所有人都說，站在正中央拿歡迎牌，隨著音樂又跳又喊口號的小學生實在太可愛了。校長林俊成表示，這位是小六學生魏奕紳，不只功課好，還會唱歌與街舞，台風一級棒！

魏奕紳在校門口歡迎媽祖的影像，隨著網路直播，還被截圖討論，成為白沙屯媽祖進香討論度最高的小學生。他表示，他昨晚沒有去溪湖糖廠追媽祖，但他昨天睡前有特別跟白沙屯媽祖祈求，希望今天能夠看到媽祖，沒想到，粉紅超跑就在他的眼前進入校園，他還成功鑽轎腳，真是太興奮了。

請繼續往下閱讀...

魏奕紳說，今天在班導梁畤峰帶隊到校門口，要恭迎媽祖聖駕，但因為媽祖是從彰水路北上，但學校是位於彰水路南下方向，師生原本都覺得可能穿越馬路來到對面的機會不大，但輔導主任邵宜翠一早趕作了歡迎牌，主任就把歡迎牌交給他，全部學生就跟著老師指示大喊「我愛媽祖，恭迎聖駕」。

他笑說著，因為他學街舞已有5年時間，最喜歡隨著音樂跳舞，現場的氣氛超嗨的，他就隨著音樂喊口號又跳舞，當他看到媽祖鑾轎靠近時，他直覺粉紅超跑入校的可能性有99％，結果他的許願成真了，他整個人都要跳了起來，這將是他小學生涯最難忘的一天，一輩子都不會忘記。

林俊成說，魏奕紳小朋友是學校的風雲人物，不只唱歌比賽拿特優，也有參加機器人比賽，上升旗台用英文介紹彰化美食爌肉飯，這次因為在校門口歡迎媽祖的唱作俱佳，也成為網友的焦點，學校也引以為榮。

彰化縣秀水鄉明正國小魏奕紳，不只功課好，還會唱歌與街舞，台風一級棒！ （記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法