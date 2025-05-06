高雄夢時代韓式料理湯有蟑螂 客人反映後「同一鍋湯重盛一碗」

民眾到高雄夢時代的韓式料理店用餐，驚見湯品上有蟑螂，當場噁心反胃。（擷取自threads@aprillin）

2025/05/06 14:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾昨天到高雄夢時代美食街1家韓式料理用餐，正要開吃時，驚見附湯上漂浮著一隻蟑螂，當場噁心反胃，但向店員反映後，卻換來一碗重盛的湯，不滿這應該是同一鍋湯，這樣應該無法解決湯裡有蟑螂的問題。高雄市衛生局今（6）日也派員到店稽查，並將開罰3萬元以上罰鍰。

衛生局指出，今獲報後隨即派員至現場查察，經查現場未見蟑螂蹤跡，惟業者坦承影片內容屬實，昨日接獲顧客反映後已請消毒公司執行清消。衛生局將依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法裁罰3萬元至300萬元罰鍰。

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此外，衛生局依食品良好衛生規範準則查察，業者有投保產品責任險及委託合格病媒防治業者定期施作，針對作業場所無洗手掛圖、病媒防治等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，可裁罰6萬至2億元罰鍰。

民眾到高雄夢時代的韓式料理店用餐，驚見湯品上有蟑螂，當場噁心反胃。（擷取自threads@aprillin）

衛生局人員前往餐廳廚房稽查環境衛生。（高雄市衛生局提供）

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