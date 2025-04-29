為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    輔大商圈、新莊Costco塞車有解！ 塭仔圳6月底打通國營路、新富三路

    東西向的20米計畫道路「國營路」、「新富三路」將於6月底開通，有望紓解中正路以南車流。（新北地政局提供）

    東西向的20米計畫道路「國營路」、「新富三路」將於6月底開通，有望紓解中正路以南車流。（新北地政局提供）

    2025/04/29 18:58

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為了紓解輔仁大學商圈周邊車流，位於新莊區中正路以南的塭仔圳第二區，將於今年6月底開通東西向的20米計畫道路「國營路」、「新富三路」，讓用路人往返西盛工業區、樹林一帶更便利。市長侯友宜今天（29日）視察工程指出，未來東西向道路打通後，附近商圈不必依賴中正路與新樹路，可再減少10分鐘車程。路況詳情可查詢地政局官網、臉書粉絲團。

    塭仔圳第二區位於中正路以南，當地車流量多，侯友宜今與立委洪孟楷等人視察塭仔圳第二區工程，獲地方人士歡迎，新莊區國泰里長陳金乾當面勉勵侯「更上一上樓」，稱「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」

    侯友宜表示，新莊塭仔圳都市重劃位於輔大旁邊的市中心，面積達400公頃，目前工程進度已達43%，期待明年底順利完工。為了避免新莊地施作過程中受到交通衝擊，一定要妥善調度交通用地與道路的先開關。

    侯友宜指出，未來新富一路、莊泰路到國營路等東西向道路打通以後，就會開始封閉新樹路，並串接新富三路，東西向交通速度有望減少10分鐘車程，未來行經附近商圈不必依賴中正路與新樹路，不但可分擔輔大商圈、中正路一帶的車流量，也有助於疏散新莊Costco商圈假日購物車潮，對緩解當地區域交通擁塞具相當效果。

    市府地政局長汪禮國表示，新樹路是塭仔圳二區的主要道路之一，但交通尖峰時間常常塞車，未來新的計畫道路將分階段取代新樹路，福營路會變成綠園道。國營路與新富三路預計6月底完工後開通，景德路、福營路、部分新樹路將陸續封閉，以利重劃工程持續進行，請民眾留意最新的交通資訊與改道路線，配合現場交通指引，行人通行須注意安全。

    位於南北向的莊泰路連接輔仁大學和中正路，中間部分將成為輕軌道路。（記者陳奕劭攝）

    位於南北向的莊泰路連接輔仁大學和中正路，中間部分將成為輕軌道路。（記者陳奕劭攝）

    位於南北向的莊泰路連接輔仁大學和中正路，中間部分將成為輕軌道路。圖為完工後示意圖。（新北地政局提供）

    位於南北向的莊泰路連接輔仁大學和中正路，中間部分將成為輕軌道路。圖為完工後示意圖。（新北地政局提供）

    20米計畫道路「國營路」正在施工中，預計6月底完工並通車。（記者陳奕劭攝）

    20米計畫道路「國營路」正在施工中，預計6月底完工並通車。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播