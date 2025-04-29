輔大商圈、新莊Costco塞車有解！ 塭仔圳6月底打通國營路、新富三路

東西向的20米計畫道路「國營路」、「新富三路」將於6月底開通，有望紓解中正路以南車流。（新北地政局提供）

2025/04/29 18:58

〔記者陳奕劭／新北報導〕為了紓解輔仁大學商圈周邊車流，位於新莊區中正路以南的塭仔圳第二區，將於今年6月底開通東西向的20米計畫道路「國營路」、「新富三路」，讓用路人往返西盛工業區、樹林一帶更便利。市長侯友宜今天（29日）視察工程指出，未來東西向道路打通後，附近商圈不必依賴中正路與新樹路，可再減少10分鐘車程。路況詳情可查詢地政局官網、臉書粉絲團。

塭仔圳第二區位於中正路以南，當地車流量多，侯友宜今與立委洪孟楷等人視察塭仔圳第二區工程，獲地方人士歡迎，新莊區國泰里長陳金乾當面勉勵侯「更上一上樓」，稱「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」

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侯友宜表示，新莊塭仔圳都市重劃位於輔大旁邊的市中心，面積達400公頃，目前工程進度已達43%，期待明年底順利完工。為了避免新莊地施作過程中受到交通衝擊，一定要妥善調度交通用地與道路的先開關。

侯友宜指出，未來新富一路、莊泰路到國營路等東西向道路打通以後，就會開始封閉新樹路，並串接新富三路，東西向交通速度有望減少10分鐘車程，未來行經附近商圈不必依賴中正路與新樹路，不但可分擔輔大商圈、中正路一帶的車流量，也有助於疏散新莊Costco商圈假日購物車潮，對緩解當地區域交通擁塞具相當效果。

市府地政局長汪禮國表示，新樹路是塭仔圳二區的主要道路之一，但交通尖峰時間常常塞車，未來新的計畫道路將分階段取代新樹路，福營路會變成綠園道。國營路與新富三路預計6月底完工後開通，景德路、福營路、部分新樹路將陸續封閉，以利重劃工程持續進行，請民眾留意最新的交通資訊與改道路線，配合現場交通指引，行人通行須注意安全。

位於南北向的莊泰路連接輔仁大學和中正路，中間部分將成為輕軌道路。（記者陳奕劭攝）

位於南北向的莊泰路連接輔仁大學和中正路，中間部分將成為輕軌道路。圖為完工後示意圖。（新北地政局提供）

20米計畫道路「國營路」正在施工中，預計6月底完工並通車。（記者陳奕劭攝）

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