控鳥嘴潭人工湖廢土毀生態 石虎保育協會打行政訴訟敗訴

「鳥嘴潭」人工湖。（資料照，鳥嘴潭人工湖管理中心提供）

2025/04/24 19:06

〔記者張文川／台北報導〕台灣石虎保育協會指控，水利署中區水資源局鎮於南投縣草屯鎮「鳥嘴潭」人工湖施工期間，在烏溪上游傾倒廢土，危害石虎、巴氏銀鮈等野生動物棲地環境，2023年7月提起行政訴訟，訴請環境署對施工單位開罰、命令移除土方、恢復地貌。台北高等行政法院認為，工程未牴觸環差報告及審查結論，且移除土方、恢復地貌的要求也於法無據，今天判協會敗訴。可上訴。

鳥嘴潭人工湖總工程經費超過200億元，在烏溪流域興建6座總蓄水量達1450萬立方公尺的人工湖，完工後每日可供應彰化、南投民眾25萬公噸民生用水，但工程存在衝擊當地生態環境的爭議。

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判決指出，水利署為了執行鳥嘴潭人工湖工程，在烏溪炎峰橋下游600公尺設置攔河堰，在烏溪南岸土地規劃離槽6座人工湖，實施環境影響評估後，環境部2013年2月19日審查通過環境影響說明書，2016年開發行為單位變更為水利署中區水資源局，提出環差報告，環境部2022年4月13日審核通過環差報告。

台灣石虎保育協會主張，開發行為有棄土填於河川行水區的行為，涉違反環評法，請求環境部依法裁罰，並轉請經濟部命令中區水資局停止開發行為。

環境部函覆稱，開發行為的土方廢棄物處置方式，並未發現登載不實情況，堤防堤前培厚工程的土石方，來源是開發行為開挖的土石方，填土位置是在北勢堤防堤前，未違反環評法。

協會不服函覆內容，提起行政訴訟，訴請命令環境部應對中資局裁罰，移除堆置於烏溪左側北勢堤防前、炎峰橋、石灼橋附近的土石方，回復原本地貌。

北高行合議庭審理後認為，環評法對於違規者，僅規定得處以「罰鍰並限期改善」、「按日連續處罰」、「命停止開發」等處分，並無「命清除廢棄土、回復原狀」的處分方式，協會請求環境部命令中資局依照環說書、環差報告，移除堆置於烏溪左側等地的土石方的行政處分，已逾越環境部得以行使的法令權限範圍，請求無理由，駁回石虎保育協會之訴。全案可上訴。

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